Abecean Shores проект от Project Tamriel, который объединяет часть мира Oblivion с Morrowind с помощью модификаций

Abecean Shores — это амбициозный первый релиз Project Cyrodiil, который представляет собой проект по добавлению части мира Сиродила (из The Elder Scrolls IV: Oblivion) в Morrowind через моды. Это расширение, разработанное командой Project Tamriel, является значительным шагом в создании более широкого мира в рамках вселенной The Elder Scrolls.
Проект Cyrodiil нацелен на воссоздание части континента Сиродил, с акцентом на побережье Abecean Shores. Это место расположено вдоль побережья в южной части Сиродила, где открывается вид на бескрайнее море. В проекте тщательно воссоздана атмосфера, характерная для области, с богатым ландшафтом, уникальными архитектурными стилями и культурными особенностями, которые будут узнаваемы для поклонников Oblivion.
Проект уже привлёк внимание многих поклонников серии The Elder Scrolls, ведь идея воссоздания части Сиродила в Morrowind имеет огромный потенциал для расширения и углубления мира игры. Project Tamriel и их амбиции по созданию единой игровой вселенной не только расширяют возможности для исследования, но и открывают новые горизонты для моддеров и игроков, создавая более глубокий опыт для поклонников серии.
Если проект продолжит развиваться в том же духе, можно ожидать ещё больше крупных релизов, которые будут углублять связь между играми серии и расширять её игровое пространство.
Проект Cyrodiil: Abecean Shores уже доступен на Nexus Mods. Прежде чем устанавливать его, следует внимательно изучить инструкцию по установке, так как для Morrowind потребуются дополнительные модификации.
Подождем на торрентах когда сборку готовую выложат, нафиг не нужны эти танцы с бубном.
где то в жидких фантазиях у меня увидеть весь мир типичной беседки в каждой из игр. но движок не потянет и не доверил бы человекам такое занятие. только ии.