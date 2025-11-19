Авторы фанатского ремейка Morrowind на базе Skyrim показали новые скриншоты

Команда TESRenewal опубликовала новые скриншоты Skywind — ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Моддеры показали интерьеры хижин Дома Редоран.

Ранее команда поделилась 20 минутами геймплея Skywind, сравнила некоторые локации с оригинальной игрой и опубликовала жуткий ролик с монстрами и локациями. Также моддеры показали тропические пейзажи залива Зафирбел, мрачную гробницу, даэдрическое святилище, магазинчик магии, жуткую пещеру и трактир «Дыра в Стене Фары». Сроки выхода проекта пока не известны.

Команда разрабатывает и другой фанатский ремейк — Skyblivion, основанный на TES 4: Oblivion. Энтузиасты делились и его свежим геймплеем, показав прохождение первых 15 минут мода.

Также TESRenewal показала интерьеры нескольких замков Сиродила (Лейавина, Чейдинхола, Коррола, Брумы, Кватча и Анвила) и визуальные эффекты во время схваток с боссами, а также сопоставила скриншоты оригинала и фанатского ремейка. Кроме того, команда продемонстрировала некоторые новые локации — логово Короля Червей Маннимарко и план Обливиона под названием Разрыв. Наконец, моддеры продемонстрировали, как придают локациям оригинала больше уникальности, — на примере айлейдских руин Нинендава.