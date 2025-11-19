Авторы фанатского ремейка Morrowind на базе Skyrim показали новые скриншоты

Команда TESRenewal опубликовала новые скриншоты Skywind — ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Моддеры показали интерьеры хижин Дома Редоран.
Ранее команда поделилась 20 минутами геймплея Skywind, сравнила некоторые локации с оригинальной игрой и опубликовала жуткий ролик с монстрами и локациями. Также моддеры показали тропические пейзажи залива Зафирбел, мрачную гробницу, даэдрическое святилище, магазинчик магии, жуткую пещеру и трактир «Дыра в Стене Фары». Сроки выхода проекта пока не известны.
Команда разрабатывает и другой фанатский ремейк — Skyblivion, основанный на TES 4: Oblivion. Энтузиасты делились и его свежим геймплеем, показав прохождение первых 15 минут мода.
Также TESRenewal показала интерьеры нескольких замков Сиродила (Лейавина, Чейдинхола, Коррола, Брумы, Кватча и Анвила) и визуальные эффекты во время схваток с боссами, а также сопоставила скриншоты оригинала и фанатского ремейка. Кроме того, команда продемонстрировала некоторые новые локации — логово Короля Червей Маннимарко и план Обливиона под названием Разрыв. Наконец, моддеры продемонстрировали, как придают локациям оригинала больше уникальности, — на примере айлейдских руин Нинендава.
Проходил Мороуинд лет пять назад. Одна из лучших игр серии ТЕС, как по мне. Приятно, что хорошую игру не забывают. Пожелаю успехов разработчикам модификации.
Ну так, "2 ядра, 4 гига", - это мощь. В какие игры ещё играть в 2020 году? Не в "Киберпанк 2077" же.
Я после ТЕС3 еще в ТЕС2 попробовал играть. Но чтото не смог ее осилить, после Мороуинда она сложноватая по геймплэю показалась. Хотя Мороуинд тоже в некоторых кругах считается хардкорной, но он по игровой механике ближе к Обле и проще, чем ТЕС2, как по мне.
В Скайрим играли? Я это к тому, что ремейк может не потянуть.)
А когда собственно поиграем уже?! Сколько лет прошло... и пройдет еще...