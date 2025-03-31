Авторы фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim показали магазин магии

Команда TESRenewal показала новые скриншоты Skywind — ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Моддеры продемонстрировали интерьеры магазина магии данмерки Уртисо Фариан, расположенного в столице дома Телванни — городе Садрит Мора.

Ранее TESRenewal поделилась часом геймплея Skywind, сравнила некоторые локации с оригинальной игрой и показала даэдрическое святилище. Сроки выхода проекта пока не известны.

Команда разрабатывает и другой фанатский ремейк — Skyblivion, основанный на TES 4: Oblivion. Энтузиасты поделились и его свежим геймплеем, показав прохождение нескольких квестов.