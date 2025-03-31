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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 429 оценок

Авторы фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim показали магазин магии

Simple Jack Simple Jack

Команда TESRenewal показала новые скриншоты Skywind — ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Моддеры продемонстрировали интерьеры магазина магии данмерки Уртисо Фариан, расположенного в столице дома Телванни — городе Садрит Мора.

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Ранее TESRenewal поделилась часом геймплея Skywind, сравнила некоторые локации с оригинальной игрой и показала даэдрическое святилище. Сроки выхода проекта пока не известны.

Команда разрабатывает и другой фанатский ремейк — Skyblivion, основанный на TES 4: Oblivion. Энтузиасты поделились и его свежим геймплеем, показав прохождение нескольких квестов.

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30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
goodneighbor

Выглядит конечно хорошо, но хочется поиграть в это до того, как игровая импотенция окончательно добьет интерес к геймингу....

7
Комментарий удален
goodneighbor Unicorling

Не я, но куча моих знакомых потеряли интерес к играм, читают, смотрят видео про игры, но сами уже не играют.

1
вупсич пупсич

Я очень редко уже во что то играю, но новости почитать интересно.

1
Janekste

Игровая импотенция легко лечится. Достаточно просто начать играть в азиатские аниме игры на постоянке... и тогда о игровой импотенции сможешь забыть навсегда. Одна беда: самые крутые азиатские игры часто без русского языка. Я только благодаря азиатам вот уже 30 лет подряд никак не могу потерять интерес к играм и, я надеюсь, никогда этот интерес не утрачу. А вот западные релизы меня очень часто печалят. Поиграешь в какой-нибудь AC Shadows и думаешь: это что за фигня? Где интересные персонажи? Где невероятные повороты сюжета? Где крутая режиссура кат-сцен? Почему я, не считая ГГ, не могу запомнить имён персонажей хотя бы из основного сюжета? Неудивительно, что после таких западных релизов у многих людей пропадает интерес к играм.

0
Unicorling Janekste

После азиатских игр вообще играть не захочется никогда

0
0ncnjqybr

Даже интересно, кто раньше закончит свой проект - модеры Тамриэль Ребулт, 23 года пилящие материковый Морровинд, или эти ребята.

1
DependentMordekaiser

Эх! Погонять бы мору в современной графике...но, видимо, люди столько не живут(((

0
Кей Овальд

Ну, неплохо.

-1
Кошачий комочек

обливион интереснее хотя бы

-2
Комментарий удален
Alex40001 Unicorling

ну по дизайну персонажей да

0
0ncnjqybr Unicorling

Отличная игра. Шедевр на все времена.

0
Unicorling 0ncnjqybr

Морровинд и Скайрим да, а обливион игра с самой убогим графическим стилем, и худшей оптимизацией которую я помню в те времена, а гемплей ещё лучше, бегаешь порталы всю игру закрываешь, прошёл и забыл как страшный сон, готика 3 и то интереснее была в то время

-4
goodneighbor Unicorling

С визуальным стилем в Обливионе все в порядке - впечатление портили только случайно сгенерированные лица неписей. На релизе некоторые ругали эту игру за то, что она слишком обычная по визуалу, слишком "дженерик", но для многих фанатов теплая и уютная атмосфера европейского фентези это плюс.

4
Rorschach93

Обла рил топ ТЭС

-2
Tsssss

Кому как, а по мне Skywind выглядит и смотрится лучше чем Skyblivion и даже не знаю почему ))

-3