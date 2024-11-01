Команда TESRenewal опубликовала новый ролик о разработке Skywind — ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Моддеры показали, как изменили нежить в игре.
В Morrowind родовые гробницы данмеров на острове Вварденфелл охраняют восставшие тела самых доблестных предков. Ожившие мертвецы бывают нескольких видов: одни давно превратились в скелеты и умеют колдовать, другие выглядят как ходячие гниющие трупы.
Художники TESRenewal переосмыслили оригинальный дизайн монстров, вдохновившись реальными процессами мумификации у разных народов. Искореженные тела украсили ритуальными предметами, вроде масок, вдохновленных кхмерской культурой Юго-Восточной Азии. Команда развила и элементы боди-хоррора в нежити: тела пронизывают костяные штыри и цепи, а плоть усеивают разрезы и швы.
Дата выхода Skywind пока неизвестна. Команда разрабатывает и другой фанатский ремейк — Skyblivion, основанный на TES 4: Oblivion. Ранее команда опубликовала зрелищный ролик, в котором показала, как будут выглядеть битвы с боссами. Энтузиасты добавили в мод уникальные события с красочными визуальными эффектами.
Авторы фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim показали жуткую нежить
Команда TESRenewal опубликовала новый ролик о разработке Skywind — ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Моддеры показали, как изменили нежить в игре.
Я подскажу.
"Никогда"
да уже как то пофиг .между Morrowind и skyrim 9 лет , а между скайримом и этим модом больше 13 лет , этот мод дольше чем скайрим делается по сути , но при этом уже устарел заранее , куда ни шло если бы они выпустили его 5 лет назад , на старфилд надо переносить теперь