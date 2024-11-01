Авторы фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim показали жуткую нежить

Команда TESRenewal опубликовала новый ролик о разработке Skywind — ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Моддеры показали, как изменили нежить в игре.



В Morrowind родовые гробницы данмеров на острове Вварденфелл охраняют восставшие тела самых доблестных предков. Ожившие мертвецы бывают нескольких видов: одни давно превратились в скелеты и умеют колдовать, другие выглядят как ходячие гниющие трупы.



Художники TESRenewal переосмыслили оригинальный дизайн монстров, вдохновившись реальными процессами мумификации у разных народов. Искореженные тела украсили ритуальными предметами, вроде масок, вдохновленных кхмерской культурой Юго-Восточной Азии. Команда развила и элементы боди-хоррора в нежити: тела пронизывают костяные штыри и цепи, а плоть усеивают разрезы и швы.



Дата выхода Skywind пока неизвестна. Команда разрабатывает и другой фанатский ремейк — Skyblivion, основанный на TES 4: Oblivion. Ранее команда опубликовала зрелищный ролик, в котором показала, как будут выглядеть битвы с боссами. Энтузиасты добавили в мод уникальные события с красочными визуальными эффектами.