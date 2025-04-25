ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 459 оценок

Авторы мода Tamriel Rebuilt для Morrowind объявили дату выхода следующей версии с новым контентом

Procy_on Procy_on

Создатели мода Tamriel Rebuilt выпустили новый трейлер и объявили, что дебют Grasping Fortune состоится 1 мая.

Tamriel Rebuilt - это мод, направленный на масштабное расширение земель, доступных в The Elder Scrolls III: Morrowind. В общей сложности добавленные регионы значительно превосходят по размерам те, что предлагает Oblivion, а кроме того, авторы ввели более 650 новых квестов. Важно, что при этом удалось сохранить художественное видение Morrowind.

Обновление Grasping Fortune добавит в Tamriel Rebuilt большие территории, расположенные на юге карты. Помимо богатого выбора локаций на поверхности, появится более 140 подземелий, созданных вручную. Также мы можем рассчитывать на более чем 270 новых миссий. Так что, как видите, обновление мода будет очень насыщенным.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
gliga142

а новые интересные квесты , сюжет , шмотки там есть ? много ? а то 270 новых миссий это может быть просто - собери 5 корней , убей 10 волков.

Alex40001

ну им нужно торопится а то бетесда их на отсорсе догонит