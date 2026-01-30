Бывший ветеран Bethesda усомнился в ремастере Morrowind: "Вернитесь и поиграйте - захотите ли вы этого снова?"

Ремастер The Elder Scrolls III: Morrowind в духе обновлённой Oblivion вряд ли стоит ждать — по крайней мере, так считает бывший разработчик Bethesda Брюс Несмит, проработавший в студии более 17 лет. В интервью Press Box PR он объяснил, почему возвращение культовой RPG в современном виде выглядит сомнительной идеей.

По словам Несмита, главная проблема может быть даже технической. Он не уверен, что исходный код Morrowind вообще сохранился и может быть скомпилирован сегодня. В случае с Oblivion, отметил он, у Bethesda был доступ к коду, что и позволило перенести игру на обновлённые технологии.

Но есть и вопрос восприятия. Несмит считает, что ностальгия часто приукрашивает воспоминания игроков. Если запустить Morrowind сейчас, многие, по его мнению, столкнутся с «кринж-моментами» из-за устаревших механик и дизайна. Даже у ремастера Oblivion, к которому он сам приложил руку, такие моменты были — просто фанаты относились к ним снисходительно из-за любви к оригиналу.

Полноценный ремейк с нуля на современном движке уровня Skyrim теоретически возможен, но это уже масштабный проект на несколько лет разработки. В таком случае, задаётся вопросом Несмит, не разумнее ли потратить ресурсы на новую игру.

При этом он не исключает возвращения к самому региону Морровинда в будущих частях серии. По его мнению, Bethesda могла бы рассказать там новую историю, сохранив знаковые элементы вроде гигантских крабов-строений, но избавившись от устаревших решений прошлого.