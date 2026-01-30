ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 678 оценок

Бывший ветеран Bethesda усомнился в ремастере Morrowind: "Вернитесь и поиграйте - захотите ли вы этого снова?"

IKarasik IKarasik

Ремастер The Elder Scrolls III: Morrowind в духе обновлённой Oblivion вряд ли стоит ждать — по крайней мере, так считает бывший разработчик Bethesda Брюс Несмит, проработавший в студии более 17 лет. В интервью Press Box PR он объяснил, почему возвращение культовой RPG в современном виде выглядит сомнительной идеей.

По словам Несмита, главная проблема может быть даже технической. Он не уверен, что исходный код Morrowind вообще сохранился и может быть скомпилирован сегодня. В случае с Oblivion, отметил он, у Bethesda был доступ к коду, что и позволило перенести игру на обновлённые технологии.

Но есть и вопрос восприятия. Несмит считает, что ностальгия часто приукрашивает воспоминания игроков. Если запустить Morrowind сейчас, многие, по его мнению, столкнутся с «кринж-моментами» из-за устаревших механик и дизайна. Даже у ремастера Oblivion, к которому он сам приложил руку, такие моменты были — просто фанаты относились к ним снисходительно из-за любви к оригиналу.

Полноценный ремейк с нуля на современном движке уровня Skyrim теоретически возможен, но это уже масштабный проект на несколько лет разработки. В таком случае, задаётся вопросом Несмит, не разумнее ли потратить ресурсы на новую игру.

При этом он не исключает возвращения к самому региону Морровинда в будущих частях серии. По его мнению, Bethesda могла бы рассказать там новую историю, сохранив знаковые элементы вроде гигантских крабов-строений, но избавившись от устаревших решений прошлого.

13
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Ремастер нет.

А вот ремейк с удовольствием.

Хотя зная беседку, они ногами её сделают.

Пускай игра, лучше будет такой какая была. Чем испортят её.

9
yariko ookami
Пускай игра, лучше будет такой какая была. Чем испортят её.

Согласен с тобой полностью, а то иначе нереварин может неожиданно стать типом-1/2.

3
Сережаа

Она слишком сложная для нового поколения... Много механик, нужно думать, ужос вообще...

7
goodneighbor

Морровинд безнадежно устарел во всех апектах, ему нужна полная переработка, главное в этой игре это атмосфера и "вайб", а не какие-то конкретные механики.

4
Пэцка Глазэк

да что ты говоришь))) твоей лапшой даже бомжей не накормить

5
Даздрасен Дыклоп

Устарел...никто за ручку не водит, ыбалом в метки не тыкает, мана и ХП не регенятся, 19 шмоток вместо 8 в скуйрим, нет ветки прокачки, 8 основных атрибутов слишком сложно для тупого мозга, то ли дело всего 3 в скуйрим...

7
yariko ookami
Если запустить Morrowind сейчас, многие, по его мнению, столкнутся с «кринж-моментами» из-за устаревших механик и дизайна.

Не знаю как в 2026-м году. Я впервые проходил ТЕС3 в 2020-м, у меня от игры в целом остались хорошие впечатления. Да, местами было трудновато, но прошел Мороуинд без читов и руководств.

3
Tom[Cat]

В это и на релизе сил не было играть, ужасная боевая система почти убила серию, подснежники-фанаты появились только после релиза обливиона.

3
Just_a_guy

Морровинд в 2026 году — это абсолютно неиграбельное пиксельное месиво с потешной боёвкой и кривым интерфейсом. Играть в наше время в это может только какой-нибудь динозавр-копрофил, для которого эта игра — «молодость/юность», или совсем уж отбитый молодой гик.
Делать ремастер этой игры — это всё равно что одеть старую бабку в модное платье: вроде принарядили, а никто не позарится. А вот ремейк — это было бы хорошо: современная боёвка, карта, маркеры, интерфейсы, графика. Вот тогда обычного геймера можно знакомить с этой частью.

3
5uperNova

Тут есть любители подобной боевики и почему-то считают её лучшей в свитках. Каждый раз поражает...

Дворф

ваще не трогайте его

2
Даздрасен Дыклоп

Нах. ремастер когда есть FullRest 5.0 с настройкой геймплея и графония под свои хотелки.

2
Lyс

Помню свой первый опыт в мороввинд. Играл не сразу после выхода, но ещё до обливион.

Сначала меня убил чел из братство, потом я заабузил какой-то уголок, убил его и залутал снаряжение. Пошёл по дороге, нашёл трупик с запиской и свитками, юзанул свиток, прыгнул, улетел в небеса и умер при падении. Полный Восторг от такого аттракциона. Дошёл до города, украл камни душ в гильдии магов, кому-то перепродал за громадные деньги и купил лучшее снаряжение и кучу расходников. Подошёл к местному транспорту и отправился в чисто рандомное место, а оттуда тупо бродить по открытом миру. Набрел на какие-то руины, а там встретил жёсткого типа. Свитком залетел на какой-то выступ на стене и заспамил типа разными расходниками, залутал то-ли даэдрическте, то-ли дреморские доспехи. Рассказал другу, он прифигел, сказал, что это одни из лучших доспехов в игре, удивился где я их взял вообще вначале.

В итоге бросил часов через 5 игры. Слишком медленное передвижение, слишком плохой интерфейс инвентаря и прочих окон, ну и унылая боевка даже на тот момент отталкивали. Но свобода в игре офигительная, даже читерская, но в том и суть

1
ka27

Пока фанаты не выпустили какой-нибудь ремастер(Беседка, скорее всего, не будет делать) бесплатно пробежался когда-то в TES online:

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ