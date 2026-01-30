Бывший ветеран Bethesda усомнился в ремастере Morrowind: "Вернитесь и поиграйте - захотите ли вы этого снова?"

Ремастер The Elder Scrolls III: Morrowind в духе обновлённой Oblivion вряд ли стоит ждать — по крайней мере, так считает бывший разработчик Bethesda Брюс Несмит, проработавший в студии более 17 лет. В интервью Press Box PR он объяснил, почему возвращение культовой RPG в современном виде выглядит сомнительной идеей.
По словам Несмита, главная проблема может быть даже технической. Он не уверен, что исходный код Morrowind вообще сохранился и может быть скомпилирован сегодня. В случае с Oblivion, отметил он, у Bethesda был доступ к коду, что и позволило перенести игру на обновлённые технологии.
Но есть и вопрос восприятия. Несмит считает, что ностальгия часто приукрашивает воспоминания игроков. Если запустить Morrowind сейчас, многие, по его мнению, столкнутся с «кринж-моментами» из-за устаревших механик и дизайна. Даже у ремастера Oblivion, к которому он сам приложил руку, такие моменты были — просто фанаты относились к ним снисходительно из-за любви к оригиналу.
Полноценный ремейк с нуля на современном движке уровня Skyrim теоретически возможен, но это уже масштабный проект на несколько лет разработки. В таком случае, задаётся вопросом Несмит, не разумнее ли потратить ресурсы на новую игру.
При этом он не исключает возвращения к самому региону Морровинда в будущих частях серии. По его мнению, Bethesda могла бы рассказать там новую историю, сохранив знаковые элементы вроде гигантских крабов-строений, но избавившись от устаревших решений прошлого.
Ремастер нет.
А вот ремейк с удовольствием.
Хотя зная беседку, они ногами её сделают.
Пускай игра, лучше будет такой какая была. Чем испортят её.
Согласен с тобой полностью, а то иначе нереварин может неожиданно стать типом-1/2.
Она слишком сложная для нового поколения... Много механик, нужно думать, ужос вообще...
Морровинд безнадежно устарел во всех апектах, ему нужна полная переработка, главное в этой игре это атмосфера и "вайб", а не какие-то конкретные механики.
да что ты говоришь))) твоей лапшой даже бомжей не накормить
Устарел...никто за ручку не водит, ыбалом в метки не тыкает, мана и ХП не регенятся, 19 шмоток вместо 8 в скуйрим, нет ветки прокачки, 8 основных атрибутов слишком сложно для тупого мозга, то ли дело всего 3 в скуйрим...
Не знаю как в 2026-м году. Я впервые проходил ТЕС3 в 2020-м, у меня от игры в целом остались хорошие впечатления. Да, местами было трудновато, но прошел Мороуинд без читов и руководств.
В это и на релизе сил не было играть, ужасная боевая система почти убила серию, подснежники-фанаты появились только после релиза обливиона.
Морровинд в 2026 году — это абсолютно неиграбельное пиксельное месиво с потешной боёвкой и кривым интерфейсом. Играть в наше время в это может только какой-нибудь динозавр-копрофил, для которого эта игра — «молодость/юность», или совсем уж отбитый молодой гик.
Делать ремастер этой игры — это всё равно что одеть старую бабку в модное платье: вроде принарядили, а никто не позарится. А вот ремейк — это было бы хорошо: современная боёвка, карта, маркеры, интерфейсы, графика. Вот тогда обычного геймера можно знакомить с этой частью.
Тут есть любители подобной боевики и почему-то считают её лучшей в свитках. Каждый раз поражает...
ваще не трогайте его
Нах. ремастер когда есть FullRest 5.0 с настройкой геймплея и графония под свои хотелки.
Помню свой первый опыт в мороввинд. Играл не сразу после выхода, но ещё до обливион.
Сначала меня убил чел из братство, потом я заабузил какой-то уголок, убил его и залутал снаряжение. Пошёл по дороге, нашёл трупик с запиской и свитками, юзанул свиток, прыгнул, улетел в небеса и умер при падении. Полный Восторг от такого аттракциона. Дошёл до города, украл камни душ в гильдии магов, кому-то перепродал за громадные деньги и купил лучшее снаряжение и кучу расходников. Подошёл к местному транспорту и отправился в чисто рандомное место, а оттуда тупо бродить по открытом миру. Набрел на какие-то руины, а там встретил жёсткого типа. Свитком залетел на какой-то выступ на стене и заспамил типа разными расходниками, залутал то-ли даэдрическте, то-ли дреморские доспехи. Рассказал другу, он прифигел, сказал, что это одни из лучших доспехов в игре, удивился где я их взял вообще вначале.
В итоге бросил часов через 5 игры. Слишком медленное передвижение, слишком плохой интерфейс инвентаря и прочих окон, ну и унылая боевка даже на тот момент отталкивали. Но свобода в игре офигительная, даже читерская, но в том и суть
Пока фанаты не выпустили какой-нибудь ремастер(Беседка, скорее всего, не будет делать) бесплатно пробежался когда-то в TES online: