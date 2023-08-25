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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
9.2 2 705 оценок

Для Morrowind Rebirth вышло крупное обновление 6.4 с исправлением ошибок и новым контентом

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Procy_on
Новости

Моддер trancemaster_1988 только что выпустил совершенно новую версию Morrowind Rebirth для The Elder Scrolls III: Morrowind. Согласно списку изменений, обновление 6.4 исправляет многочисленные ошибки и проблемы, включяет изменения интерьера, ландшафта, графические улучшения и многое другое.

Если вы не знали, Morrowind Rebirth - это полная переработка классической ролевой игры Bethesda. Этот мод добавляет бесчисленное количество новых деталей, оружия, доспехов и многого другого. В общем, это обязательный мод для тех, кто хочет переиграть в эту классическую игру TES.

Новая версия с полными примечаниями к патчу доступны здесь.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Rey Harley

"Этот мод добавляет бесчисленное количество новых деталей, оружия, доспехов и многого другого" - Зачем играть в классические игры с добавлением любительского контента? Никакого уважения к оригиналу

-8
Вася Ким

тогда вообще нет смысла играть в классику. Проявить уважение, и дать ей почить с миром

4
nickel1676

прям видно дуло пистолета, под которым тебя заставляют накатывать моды

2
Rey Harley Вася Ким

Уже давно сделали FullRest мод, там нет отсебятины и отличная графика

-2
Lanre V

А зачем ты собрался играть в ТЕС 3? Это же неуважение к оригиналу, к первой игре в серии ТЕС.

3
Rey Harley nickel1676

Рядом написал название мода, там с этим гораздо лучше

-4