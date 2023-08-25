Для Morrowind Rebirth вышло крупное обновление 6.4 с исправлением ошибок и новым контентом

Моддер trancemaster_1988 только что выпустил совершенно новую версию Morrowind Rebirth для The Elder Scrolls III: Morrowind. Согласно списку изменений, обновление 6.4 исправляет многочисленные ошибки и проблемы, включяет изменения интерьера, ландшафта, графические улучшения и многое другое.
Если вы не знали, Morrowind Rebirth - это полная переработка классической ролевой игры Bethesda. Этот мод добавляет бесчисленное количество новых деталей, оружия, доспехов и многого другого. В общем, это обязательный мод для тех, кто хочет переиграть в эту классическую игру TES.
Новая версия с полными примечаниями к патчу доступны здесь.
"Этот мод добавляет бесчисленное количество новых деталей, оружия, доспехов и многого другого" - Зачем играть в классические игры с добавлением любительского контента? Никакого уважения к оригиналу
тогда вообще нет смысла играть в классику. Проявить уважение, и дать ей почить с миром
прям видно дуло пистолета, под которым тебя заставляют накатывать моды
Уже давно сделали FullRest мод, там нет отсебятины и отличная графика
А зачем ты собрался играть в ТЕС 3? Это же неуважение к оригиналу, к первой игре в серии ТЕС.
Рядом написал название мода, там с этим гораздо лучше