Для Morrowind вышла новая версия мода Tamriel Rebuilt

Как и было обещано, команда разработчиков Tamriel Rebuilt выпустила новую версию мода 25.05, который содержит новое обновление Grasping Fortune Update, привносящее в игру новый контент.

Для тех, кто не знает, Tamriel Rebuilt - это мод для TES III: Morrowind, который добавляет в игру материк провинции. На сегодняшний день создано более половины материка.

Grasping Fortune добавляет новую огромную территорию на юге. Кроме того, в игре появится более 140 подземелий ручной работы, а также более 270 новых квестов.

Обратите внимание, что Tamriel Rebuilt не является частью Project Tamriel. Tamriel Rebuilt - это мод провинции, целью которого является перенос материковой части Морровинд в TES III. В нем также находится небольшая провинция Eye of Argonia. С другой стороны, Project Tamriel - это зонтик для нескольких других провинциальных модов. Это Project Cyrodiil, Skyrim: Home of the Nords, High Rock 427, Project Hammerfell и Elsweyr: Paradise Sugar.