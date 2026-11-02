Движок OpenMW для The Elder Scrolls III: Morrowind получил релиз-кандидат версии 0.52.0 с кластерным освещением

Команда открытого проекта OpenMW объявила о выходе первого публичного релиз-кандидата масштабного обновления 0.52.0. Сборки альтернативного движка для культовой ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind уже опубликованы на платформе GitHub. Разработчики запустили публичный этап тестирования с целью обнаружить сбои, зависания и ошибки в кодовой базе перед полноценным выпуском стабильной версии.

Предстоящая версия OpenMW расширяет возможности моддинга, позволяя создавать собственные навыки, атрибуты и погоду, а также внедряет кластерное освещение, снимающее стандартный лимит источников света на объект без сильного падения производительности.

- capo, разработчик проекта OpenMW

Ключевым техническим новшеством апдейта стало внедрение кластерного освещения. Новая система полностью устраняет давнее ограничение на число динамических источников света, приходящихся на один трехмерный объект, сохраняя стабильную кадровую частоту. Также графический движок получил обновленный рендеринг воды, исправления прозрачности объектов и ландшафта, а водная гладь теперь реагирует расходящимися кругами на попадания магических снарядов.

Для авторов модификаций существенно расширился функционал скриптового интерфейса Lua. Моддеры получили прямой доступ к созданию собственных атрибутов персонажей, уникальных веток навыков и настраиваемых погодных условий. В само графическое меню разработчики добавили опции настройки дистанции камеры от третьего лица и расширенные параметры теней, избавляя игроков от необходимости редактировать конфигурационные файлы вручную.

Боевой искусственный интеллект противников стал значительно опаснее за счет переработанного выбора целей, более грамотного перемещения в ближнем бою и скорректированной траектории заклинаний при стрельбе по движущимся объектам. Среди точечных изменений авторы исправили физический расчет гравитации, которая в прошлых сборках отклонялась от нормы на 0.01%, отдалили максимальный масштаб мини-карты и добавили экранный индикатор мыши при управлении с геймпада.

Создатели проекта отдельно предупредили о несовместимости сохранений между версиями. Формат файлов сохранения в 0.52.0 изменился: существующий прогресс из версии 0.51.0 корректно загружается в новой сборке, однако после перезаписи вернуться на старую версию уже не получится. Кроме того, обновление требует адаптации пользовательских интерфейсных модов, а шейдеры прямого прохода придется обновить из-за удаления последних остатков устаревшего графического конвейера.

Для запуска OpenMW игрокам по-прежнему требуется наличие официальных файлов игры The Elder Scrolls III: Morrowind, приобретенных на площадках Steam или GOG. Текущая стабильная версия 0.51.0 остается доступной для загрузки для тех пользователей, которые предпочитают дождаться финального релиза.