The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 641 оценка

Энтузиаст перенес The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5 и выпустил демоверсию

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчик-энтузиаст Грег Колтард (Greg Coulthard) продемонстрировал результат своей работы по переносу культовой ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind на современный движок Unreal Engine 5. В отличие от многих фанатских ремейков, сфокусированных на графическом преображении, данный проект ставит перед собой иную цель.

В основе работы Колтарда лежит его собственный инструмент — C++ парсер, позволяющий считывать оригинальные ESM-файлы игры. Благодаря этому, ландшафт, расположение объектов и общая структура мира Morrowind переносятся в Unreal Engine 5 с высокой точностью, сохраняя оригинальные ассеты и текстуры. Как отмечает сам автор, его главной задачей была не модернизация визуальной составляющей, а техническая демонстрация возможности точного переноса игровых данных.

Помимо Morrowind, технология разработчика совместима и с другими играми Bethesda, включая Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4.

Для всех желающих лично оценить проделанную работу, Грег Колтард опубликовал бесплатную играбельную демоверсию. Ознакомиться с проектом и найти больше информации можно на его YouTube канале, а загрузить демо — на официальном Discord сервере разработчика.

Комментарии:  2
Costollom

Потрясающе! Особенно понравился какой-то эффект целлофановой пленки после дождя. Пусть сразу преступает к ремейку.

Мясо с майонезом

и получил бан за пиратство

