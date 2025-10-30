Энтузиаст перенес The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5 и выпустил демоверсию

Разработчик-энтузиаст Грег Колтард (Greg Coulthard) продемонстрировал результат своей работы по переносу культовой ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind на современный движок Unreal Engine 5. В отличие от многих фанатских ремейков, сфокусированных на графическом преображении, данный проект ставит перед собой иную цель.

В основе работы Колтарда лежит его собственный инструмент — C++ парсер, позволяющий считывать оригинальные ESM-файлы игры. Благодаря этому, ландшафт, расположение объектов и общая структура мира Morrowind переносятся в Unreal Engine 5 с высокой точностью, сохраняя оригинальные ассеты и текстуры. Как отмечает сам автор, его главной задачей была не модернизация визуальной составляющей, а техническая демонстрация возможности точного переноса игровых данных.

Помимо Morrowind, технология разработчика совместима и с другими играми Bethesda, включая Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4.

Для всех желающих лично оценить проделанную работу, Грег Колтард опубликовал бесплатную играбельную демоверсию. Ознакомиться с проектом и найти больше информации можно на его YouTube канале, а загрузить демо — на официальном Discord сервере разработчика.