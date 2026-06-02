The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 723 оценки

Энтузиаст показал истинный масштаб Балморы из The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5.8

monk70 monk70

YouTube-блогер Лео Торрес поделился новым видео, демонстрирующим Балмору из The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5.8 с использованием Lumen и Nanite. Это часть текущего проекта по визуализации более реалистичных и соответствующих лору размеров городов Тамриэля.

Видео начинается с кинематографической последовательности, демонстрирующей всю Балмору. Затем, на 1:32, мы видим кадры прохождения. Эти кадры должны дать вам лучшее представление о том, как мог бы выглядеть ремейк Morrowind в Unreal Engine 5.

Художник создал эту сцену в Unreal Engine 5.8, используя графический процессор RTX 3090. Торрес использовал сочетание сторонних моделей и собственных ресурсов, созданных им в Blender. Он также использовал Nanite для всех моделей и растений, а Lumen — для освещения и отражений. Кроме того, он использовал TSR для сглаживания.

ZAUSA

Надо отдельно помечать новости про "дебилки на Unreal Engine".

SGate
Чукча в чуме

"Вы рыбов играть даёте? Нет, только показываем. Красивое..."

WAR1OCKS

Кому нахер нужны эти громадные локи... компактный оригинал будет лучше.

AndralStormborn

Было бы интересно на самом деле попутешествовать в настоящий, реальный Морровинд. Да и весь Тамриэль в целом посетить.

