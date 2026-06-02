Энтузиаст показал истинный масштаб Балморы из The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5.8

YouTube-блогер Лео Торрес поделился новым видео, демонстрирующим Балмору из The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5.8 с использованием Lumen и Nanite. Это часть текущего проекта по визуализации более реалистичных и соответствующих лору размеров городов Тамриэля.
Видео начинается с кинематографической последовательности, демонстрирующей всю Балмору. Затем, на 1:32, мы видим кадры прохождения. Эти кадры должны дать вам лучшее представление о том, как мог бы выглядеть ремейк Morrowind в Unreal Engine 5.
Художник создал эту сцену в Unreal Engine 5.8, используя графический процессор RTX 3090. Торрес использовал сочетание сторонних моделей и собственных ресурсов, созданных им в Blender. Он также использовал Nanite для всех моделей и растений, а Lumen — для освещения и отражений. Кроме того, он использовал TSR для сглаживания.
Надо отдельно помечать новости про "дебилки на Unreal Engine".
"Вы рыбов играть даёте? Нет, только показываем. Красивое..."
Кому нахер нужны эти громадные локи... компактный оригинал будет лучше.
Было бы интересно на самом деле попутешествовать в настоящий, реальный Морровинд. Да и весь Тамриэль в целом посетить.