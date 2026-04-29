Энтузиаст воссоздал Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5

YouTube-блогер Лео Торрес поделился новым видео, демонстрирующим Альд’рун из The Elder Scrolls III: Morrowind на Unreal Engine 5.7 с использованием Lumen и Nanite. Это часть текущего проекта по визуализации более реалистичных и соответствующих лору размеров городов Тамриэля.

Художник создал эту сцену в Unreal Engine 5.7.4, используя графический процессор RTX 3090. Торрес использовал сочетание сторонних моделей и пользовательских ресурсов, созданных им в Blender. Он также использовал Nanite для всех моделей и растений, а Lumen — для освещения и отражений. Кроме того, он использовал TSR для сглаживания.