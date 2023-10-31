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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
9.2 2 788 оценок

Фанатский ремейк Morrowind на движке Skyrim получил новый трейлер в честь Хэллоуина

butcher69
Новости

Создатели Skywind, масштабного мода для The Elder Scrolls V: Skyrim, целью которого является переделка The Elder Scrolls III: Morrowind, представили новый сезонный ролик. В честь праздника Хэллоуин они продемонстрировали одно из самых страшных мест Морровинда - Корпрусарий, любовно переделанный с помощью новых ассетов на движке Skyrim.

Если вы не знакомы с Корпрусариумом, то это место, где темный эльф-колдун Дивайт Фир собирает жертв болезни, чтобы попытаться найти лекарство, проводя над ними эксперименты. Это, безусловно, одно из самых жутких и страшных мест в игре, и оно определенно подходит для тизера, выпущенного на Хэллоуин.

Если вы не знакомы со Skywind, то это масштабный мод для The Elder Scrolls V: Skyrim, который ставит перед собой цель полностью перенести любимую классическую RPG The Elder Scrolls III: Morrowind на движок самой современной части серии.

Работа над проектом ведется уже несколько лет, и он демонстрирует значительный прогресс, однако он еще не завершен, и о сроках его выхода не сообщалось.

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