Фанатский ремейк Morrowind на движке Skyrim получил новый трейлер в честь Хэллоуина

Создатели Skywind, масштабного мода для The Elder Scrolls V: Skyrim, целью которого является переделка The Elder Scrolls III: Morrowind, представили новый сезонный ролик. В честь праздника Хэллоуин они продемонстрировали одно из самых страшных мест Морровинда - Корпрусарий, любовно переделанный с помощью новых ассетов на движке Skyrim.
Если вы не знакомы с Корпрусариумом, то это место, где темный эльф-колдун Дивайт Фир собирает жертв болезни, чтобы попытаться найти лекарство, проводя над ними эксперименты. Это, безусловно, одно из самых жутких и страшных мест в игре, и оно определенно подходит для тизера, выпущенного на Хэллоуин.
Если вы не знакомы со Skywind, то это масштабный мод для The Elder Scrolls V: Skyrim, который ставит перед собой цель полностью перенести любимую классическую RPG The Elder Scrolls III: Morrowind на движок самой современной части серии.
Работа над проектом ведется уже несколько лет, и он демонстрирует значительный прогресс, однако он еще не завершен, и о сроках его выхода не сообщалось.