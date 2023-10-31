Фанатский ремейк Morrowind на движке Skyrim получил новый трейлер в честь Хэллоуина

Морровинд - это одна из провинций гигантской империи Тамриэль, населенная Темными Эльфами. Игра проходит на большом острове под названием Вварденфелл, в центре которого находится гигантский вулкан Красная гора.

Ранее в тех краях жили гномы, но после извержения вулкана, являющегося главной местной достопримечательностью, по острову прокатилась эпидемия Мора - таинственного проклятья, которое распространяется по всему острову, высасывая из него жизнь. И вам, человеку с неизвестным прошлым, помеченному судьбой, суждено справиться с проклятьем и стать одной из величайших легенд Морровинда.

Игра начинается с того, что ваш герой подобран на острове тюремным судном. У вас есть выбор: следовать распоряжениям ваших захватчиков или не повиноваться и действовать самостоятельно. Подобная возможность выбирать различные пути и следовать своей тропой характерна для нелинейного сюжета и говорит о преданности авторов этому стилю.

Область действий в игре огромна и детализирована. Мир Morrowind наполнен различными интересными районами: около 30 уникальных городов и деревень рассеяны по всей карте, не говоря уж о подземных темницах и других уникальных областях, например таких, как огромный вулкан в центре острова.

Все это, вкупе с полной свободой, богатством возможностей и интересным сюжетом, сделали The Elder Scrolls 3: Morrowind лучшей ролевой игрой 2002-го года.