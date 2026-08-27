Фанаты раскритиковали RTX-ремастер Morrowind: "Как можно было так испортить игру?"

Новая версия The Elder Scrolls III: Morrowind, созданная с помощью RTX Remix, вызвала крайне неоднозначную реакцию у поклонников оригинала. Проект делает ставку на трассировку пути, обновлённые текстуры, растительность, воду, облака, отражения и улучшенные визуальные эффекты.

Проблема в том, что вместе с графикой, по мнению многих фанатов, исчезла значительная часть атмосферы оригинала. Необычный и немного сюрреалистичный Вварденфелл теперь выглядит заметно темнее и реалистичнее, а некоторые локации теряют характерную цветовую палитру.

Игроки также жалуются на читаемость изображения: из-за более тёмного освещения некоторые объекты и детали окружения начинают сливаться друг с другом.

Особенно показательно, что под публикацией проекта появились комментарии вроде «оригинал выглядит лучше», «RTX остаётся выключенным» и «каким образом можно было так испортить игру».

Сейчас RTX-версия охватывает лишь небольшую часть Вварденфелла — обновлены Сейда Нин и отдельный район Балморы. Однако уже на этом этапе проект породил спор о том, где заканчивается техническое улучшение графики и начинается потеря художественного стиля оригинала.

Для Morrowind это особенно чувствительная тема: его странная, мрачная и инопланетная атмосфера во многом и сделала игру культовой. И далеко не все считают, что современная графика с трассировкой лучей способна сделать её лучше.