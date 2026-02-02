Фанаты The Elder Scrolls вступились за Morrowind и Oblivion после слов бывшего ведущего дизайнера Skyrim

Бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит недавно вызвал бурю среди фанатов серии, заявив, что Morrowind устарел и Skyrim предлагает более «упрощённый и современный» опыт. Он также отметил, что упрощение системы Атрибутов в Skyrim почти не вызвало жалоб игроков, в отличие от более сложной системы в Oblivion.

Его комментарии, по сути, стали поводом для ожесточённой защиты классических игр. Пользователи ветки Morrowind на Reddit и других сообществ поспешили отметить, что игра по-прежнему держится «лучше, чем Skyrim», а сеттинг и написание мира остаются одними из лучших в серии. Любители Oblivion, в свою очередь, подчеркнули, что система Атрибутов была удачной и добавляла глубины RPG-механикам.

Некоторые разработчики также вступились за старые игры: например, Майкл Даус из Larian Studios заявил, что ремастер Morrowind с современной боевой системой «продавался бы как горячие пирожки».

Фанаты отмечают, что даже несмотря на упрощения в Skyrim, серия всегда отличалась балансом между доступностью для новых игроков и глубиной для ветеранов. «Старые игры были сложнее, но в этом их прелесть», — пишет один из комментаторов.

Дискуссия подчёркивает уникальную позицию The Elder Scrolls среди RPG: каждый выпуск оценивается не только по современным стандартам, но и через призму предыдущих игр, а ожидания The Elder Scrolls 6 только усиливают страсти в фанатских сообществах.