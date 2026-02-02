Фанаты The Elder Scrolls вступились за Morrowind и Oblivion после слов бывшего ведущего дизайнера Skyrim

Бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит недавно вызвал бурю среди фанатов серии, заявив, что Morrowind устарел и Skyrim предлагает более «упрощённый и современный» опыт. Он также отметил, что упрощение системы Атрибутов в Skyrim почти не вызвало жалоб игроков, в отличие от более сложной системы в Oblivion.
Его комментарии, по сути, стали поводом для ожесточённой защиты классических игр. Пользователи ветки Morrowind на Reddit и других сообществ поспешили отметить, что игра по-прежнему держится «лучше, чем Skyrim», а сеттинг и написание мира остаются одними из лучших в серии. Любители Oblivion, в свою очередь, подчеркнули, что система Атрибутов была удачной и добавляла глубины RPG-механикам.
Некоторые разработчики также вступились за старые игры: например, Майкл Даус из Larian Studios заявил, что ремастер Morrowind с современной боевой системой «продавался бы как горячие пирожки».
Фанаты отмечают, что даже несмотря на упрощения в Skyrim, серия всегда отличалась балансом между доступностью для новых игроков и глубиной для ветеранов. «Старые игры были сложнее, но в этом их прелесть», — пишет один из комментаторов.
Дискуссия подчёркивает уникальную позицию The Elder Scrolls среди RPG: каждый выпуск оценивается не только по современным стандартам, но и через призму предыдущих игр, а ожидания The Elder Scrolls 6 только усиливают страсти в фанатских сообществах.
Нет. Проходил Морр на релизе, перепроходил годик назад — и да, согласен с Несмитом. Игра устарела. Дико.
С нее буквально песок сыплется, и нет ни одного элемента, который бы не устарел: боевка типа промах-промах, педивикия вместо диалогов, нескончаемый бэктрекинг, квесты принеси-подай, клонированные данжи, прибитые к земле неписи, пустой мир. О графике молчу.
Некоторым играм лучше так и остаться приятным воспоминанием времен школы/ВУЗа. Потому что играть в них сейчас все равно что откапывать труп.
По хорошему беседке бы взять сквайвинд и самим доработать до играбельной версии. Это не идеал, но лучше, чем ничего.
Вот это уже странно. Я жил в Morrowind на релизе и за несколько лет наигрался настолько, что мне даже ремейк не надо. Шедевр своего времени...
Чувак прав мора устарела.
Благодаря фанатам ремейк не выйдет никогда в таком случае
Короче про шляпу какую то пишут ,даже хз чё это за игры . Листаем дальше .
Игра 2002 года, але, естественно она устарела. Тогда это было в новинку, сидеть с открытым ртом и поражаться проработка, потому что ты считай сам дорисовывал себе все в голове, тогда магия слабой графики и топорности работала, и работала она потому что игр подобных не было. Тоже самое кстати касается и того же World of Warcraft, где старики все сидят на версиях ванилы и до 3.3.5 и ненавидят что было после, потому что их по их мнению игру сломали и все эти переработки пошли ей не на пользу.
Отчасти, с ними можно в некой степени согласится, вот только опять же, подобных игроков сейчас - меньшинство, аудитория выросла, выросли потребности, людям не хочется банально сидеть пол дня и искать где-то завалявшийся сыр, чтобы продолжить приключение или полгода фармить гир, бегая по полупустому миру.
Я например, в МОРУ больше не вернусь никогда, как и в старый ВОВ, потому что мне лично, интересен новый контент, что то новое, что-то более прогрессивное и визуально приятное. И я в этом плане понимаю современную аудиторию. А если ты любитель приключений, нравится что-то исследовать и тп, то подобные игры до сей пор выходят, вот те же игры от Ларианов или Ведьмак, да, у них есть метки, у них есть упращенный геймплей, но это разве ломает иммерсивность или кайф от игры? Нет. Квесты написаны хорошо, играется приятно, история интересная есть, подача тоже. Да и если уж так не хочется включать метки или указания куда идти, во всех подобных играх, это можно отключить, либо поставить мод.
Поэтому многих нытиков я если честно не понимаю, я понимаю только одно, это не геймеры, не хардкорщики, это очередные нетакусики, которым просто как-то нужно выделиться, ибо они "отцы" старого поколения игр и им важно сказать что "раньше было лучше", так вот, я как раз один из подобных, я играл в ВОВ с ванильной версии, на английском языке, на оф сервере, благодаря знакомому, который смог оплачивать за меня, а я будущий школотроном, старался ежемесячно насобирать на подписку, чтобы отдать ему наличкой, играл в TES Arena, которую так и не прошёл из-за багов, играл в Ultima и Morrowind, и знаете что? Xepня все эта собачья, ваш этот лозун "старые игры лучше". Они не лучше, они просто игры своего времени, а то что до сей пор многие это твердят, лишь сами строят свою иллизию обмана. Если вам так нравится играть в старые версии игр, не признавая современных, то сидите и играйте молча уже.