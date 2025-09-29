Готовится к выходу OpenMW 0.50.0: играть в Morrowind с геймпада станет проще

Состоялся выпуск первого релиз-кандидата для версии 0.50.0 игрового движка OpenMW. Это кроссплатформенный проект с открытым исходным кодом, который позволяет запускать The Elder Scrolls III: Morrowind на современных системах.

Одним из ключевых нововведений грядущего обновления стала значительно улучшенная поддержка геймпадов, а также новый опциональный интерфейс, специально адаптированный для управления с контроллера. По словам разработчиков, даже если вы убежденный сторонник мыши и клавиатуры, вы должны оценить разнообразие исправлений пользовательского интерфейса и игровой механики, которые появятся в этом обновлении.

Текущая сборка предназначена в первую очередь для тестировщиков, чтобы выявить и сообщить о возможных ошибках перед финальным релизом. Создатели проекта отмечают, что продолжение существующих прохождений должно быть безопасным, но имейте в виду, что моды, которые активно работают с файлами макета пользовательского интерфейса, необходимо обновить для совместимости с изменениями. Это также касается модификаций, использующих OpenMW-Lua.

Формат сохранений не изменился с предыдущей версии, поэтому технически можно переключаться между сборками, но команда не рекомендует этого делать до исправления всех потенциальных проблем. Ожидается, что обновление 0.50.0 сделает игру на портативных устройствах, таких как Steam Deck, еще более комфортной.