Культовой The Elder Scrolls 3: Morrowind исполнился 21 год, разработчики поздравили игроков ©

В этот день, ровно 21 год назад, на ПК состоялся официальный релиз масштабной ролевой игры The Elder Scrolls 3: Morrowind от разработчиков из студии Bethesda Softworks. Несмотря на возраст и многочисленные игровые миры, проект остается актуальным до сих пор благодаря верному сообществу игроков. В честь юбилея игры разработчики поздравили всех геймеров с праздников и поблагодарили за преданность на протяжении многих лет. В своем обращении Bethesda Softworks назвала The Elder Scrolls 3: Morrowind "самым любимым приключением".

Для всех поклонников жанра RPG игра The Elder Scrolls 3: Morrowind имеет без преувеличения культовый статус, который в свое время задал тренд для всей игровой индустрии. Проект вышел в далеком 2002 году и уже через несколько лет разошёлся тиражом свыше четырёх миллионов копий, попутно получив больше 60 престижных наград, включая звание "Игра года".

Игра стала культовой не только из-за богатого фэнтези мира и интересных квестов. Во многом популярность The Elder Scrolls 3: Morrowind была обеспечена встроенным инструментом для создания модификация, где свои силы в модостроении мог опробовать практически каждый геймер. Моды к игры выходят до сих пор и темень значительно увеличился их масштаб. Чего стоит только масштабное расширение игры в моде Rebirth и ряда других авторских работ, которые можно скачать с нашего сайта.