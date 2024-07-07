"Никто бы в нее не играл", - директор Elder Scrolls Online рассказал, почему Morrowind не стал бы популярен сегодня

По словам директора Elder Scrolls Online Мэтта Фирора, из-за того, что геймеры привыкли к открытым мирам, наполненным маркерами на карте и четкими целями, создание игры в стиле Morrowind может оказаться нецелесообразным для крупной студии. В беседе с Rock Paper Shotgun Фирор отметил, что игра без ставших привычными удобств вроде путеводителя в стиле GPS будет с трудом привлекать игроков.
"Никто бы в нее не играл… очень немногие бы играли. Теперь вам нужно давать им все больше подсказок."
Фирор объяснил, что современная игровая аудитория стала более разнообразна, чем раньше и включает в себя не только ярых поклонников ПК и консолей, но и множество казуальных игроков. Этот сдвиг означает, что разработчики должны заботиться как о хардкорных игроках, которым нравится глубокий, захватывающий опыт, так и о тех, кто может уделять играм лишь короткие отрезки времени.
"Мы должны поддерживать оба этих типа игроков"
Поклонникам старой школы Morrowind недавно вышедшая Dread Delusion предлагает ностальгическое путешествие с уникальным психоделическим уклоном. Несмотря на то что игровой ландшафт изменился, стремление к сложным приключениям, ориентированным на исследования, по-прежнему живо среди преданной части игроков.
Никто бы в нее не играл? Но в свое время Беседка именно за счет Морровинда обрела успех - какая ирония
Ну он прав чуть более чем полностью. Подавляющее большинство игроков жрут комиксы, анимэ и соулсы. Чем тупее тем лучше. И та же ЦА бегает заплевывает все что не попадает в их круг интересов. Делать сейчас игру, в которую будет играть 10к игроков, было бы финансовым провалом, так что большинство может смело праздновать победу - в ближайшее время все что будет выходить будет очередными "рингами" и "стелар блейдами".
Не ну всмысле никто бы не играл?Смотря как бы пиарили. В старфилд вон сколько людей залетело и даже хвалили по началу...
А вот выпусти Старфилд не беседка,а какие-нить ноунеймы с албании... В неё бы никто и не играл )
Маркеры проблема натыкать, или о чём речь вообще...
Или нормальное описание квестов, ну то есть работать надо, а им не хочется.
Ага, давай, расскажи мне, во что я должен играть
Меня больше напрягает кассой лаунчер в стиме, вечно какие то проблемы, ещё и игра весит больше 134 ГБ против 107 ГБ, уже сделали бы как в эпике загрузку, и место на SSD сэкономили.
ага - это как с вов классик - мозгов просто ноль , фигню всякую несут ..
Я ни одной игры от бетезды не прошел. В облу начал - забросил как только из пещеры вылез. В фол 3 начал, добежал до первого города и забросил. Скурим дошел до первого города и забросил. Фаллаут 4 - нашел собакена чутка с ним побегал и забросил. Старфильд даже не кочал.
я скурим и то с трудом прошёл, но вовсе не по техническим причинам, а просто не смог понять, что мне пытались разработчики донести в основном сюжете
сколько играл в старые игры из 2000-х - начала 2010-х с сюжетом, так там в основном почти сразу со старта прохождения была понятна логика сюжета, плюс связка сюжета и геймлея была очень хорошо реализована, что бонусом давало многим играм хорошую реиграбельность
Ну, графика Dread Delusion, судя по трейлеру - это не Morrowind, а скорее Daggerfall, у меня с моим зрением от этих пикселей и сочетаний цветов глаза вытекают, не решусь подступиться. В Morrowind надо бы переиграть. В свое время проходилась отлично, без учета модов нравилась больше, чем Skyrim, и никакое отсутствие GPS не мешало. Сейчас у многих просто изменилось восприятие: появилось ощущение, что время стало течь быстрее, масса отвлекающих факторов, источников различной информации, становится трудно сосредоточиться на чем-то одном, появляется клиповое мышление, люди уже книгу не в состоянии прочесть или посмотреть видео длинной дольше среднего рилза или тиктока, им долго, нудно и скучно - что тогда говорить о многочасовом самостоятельном изучении большого открытого мира. С другой стороны, открытый мир надо уметь наполнять. Если в нем вместо нестандартных противников, ценных находок, случайных встреч, загадок и квестов будут только красивые пейзажи, клонированные пещеры да волки - то понятное дело, игрок не турист, он лучше по-быстрому пробежит по квестам с маркером, чем будет гулять по пустому пространству в расчете непонятно на что.
была бы интересна если была подобная игра где можно было отключить жпс навигатор
и посмотреть сколько игроки без него продержаться. но в морровинде была карта где просто останавливается и ищет дом. только нпс там не показывает.
но чтоб полностью заделать такую игу нужна озвучку на процедурной генерации и обстоятельный синтез диалогов. и такую странную механику когда по таверне ходишь и выкуриваешь имя квестового персонажа и если он в радиусе крика то отреагирует сам подойдет или рукой пас сделает. и прежде чем его найти нужно опросить людей и большинство людей будет не в курсе кто это и где проходит его дневной трафик. так чо дич лучше тупо маркер с метрами запилить пожалуй.
ни кто же не задается почему до того как с нпс поговорил знаешь его имя и почему знаешь какой ключ подходит от замка когда у тебя 50 ключей в багажнике и надо бы все проверить а еще можно сломать неподходящий ключ и заклинить замок.. такие исекай способности - игровые условности с целью улучшения качества жизни игрочка.
а как морровинд раньше играл не моню методом тыка по моему. проклеивал все диалоги всех пс пока что нибудь не прокнет. джае не читал а все везде просто все заплутал. только через год игрового времени начал разматывать дневник на овер 500 страниц. и все это время один мужик в реке стоял ждал пока я ему квест со штанами чекну и на месте стоял а не бегал к себе в кроватку и в харчевню а потом снова в реку бы заходили ждал штанов 2 года.
Краткая выжимка из статьи: "Большинство современных игроков - тупые. И их обязательно нужно водить за ручку, без исключений. Остальным соболезную".
А в Тесо есть несколько разных регионов Морровинда, включая Вварденфелл, можно каждый день там гулять
Скорее они не смогли бы сделать такую игру на соответствующем уровне.
Там например тупо до хрена диалогов, у них бы отсохло столько озвучить, а без озвучки игры нынче кажутся очень бюджетными, из-за чего пипл и не хавает их.
Ну она выглядит очень старо, поэтому это правда, я вот её ниразу не играл, и не хочу. Зачем мне Morowind если есть Skyrim? Это как есть сырое мясо, когда есть жаренное.
Как эта ваша онлайновая хрень, только мимикрирующая под TES нормально играется...
*очередной ААА разработчик выдает оправдание
*тем временем львиная доля инди студий: в режимах сложности меняют не хп и урон противников, а действительно меряют уровни сложности, вырубая мини карту, hud-ы, прицел и т.
вообще открытые миры нужны в основном чтоб открыть достижения на 100%
достижения - изобретение дьявола
Вообще, как-то незаметно индустрия перешла от "Пройди сложный и интересный квест и получи полезный уникальный игровой предмет" к " Убей 10 ворон выстрелом в глаз, прыгая на крыше поезда на 1 ноге и получи бесполезный рандомный лут в игре и ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЗНАЧОК В ЛАУНЧЕРЕ!!!" Позорище
одно другому не мешает
Сколько игр проходил в открытом мире, и с удовольствием, никогда там ачивки не выбивал, и без них хорошо
Это правильно когда в игре есть возможность быстро ориентироваться. А тыкаться во всë подряд, как в DS- играть это пустая трата времени и накрутка часов, чтобы не вернул игру, если купил её в Стиме))
Изучать наполненный контентом игровой мир - трата времени, так и запишем.
Я не понимаю, как игровая индустрия пришла от игр, где весь фан был в том, чтобы самому изучить мир игры, к ходьбе по маркерам. По сей день ловлю кайф от морровинда и первых двух готик, ибо куда бы ты не пошел, везде какой-то контент. Да и заблудится там сложно, потому что каждый персонаж 100 раз тебе подскажет куда и как идти. Что только добавляло новый слой геймплея в виде ориентирования на местности и по простой карте.
иди в 3 вряд донать
Все заминусовано. Красота именно в том, что Морровинд тех времен был Terra Incognita. Привлекательным местом, наполненным тайнами. А маркеры ввели позже, в четверке. Когда движок грейданули.
Верно сказано, святой ты человек. Игры, где тебе объясняют, как пройти > игры, где тебя тыкают носом
Сейчас играю в киберпанк и офигеваю. Даже если отключаешь чертов маркер, тебя все равно после каждого квеста автоматом снова тыкают носом в маркер (и это никак не отключишь!().
"Вот сюда" "Не заблудись" "Жри контент"
Неужели реально большинство людей такие тупые, что без этого не могут? Боже...
Читал я комментарий некоего посетителя, что сюжет "Ведьмака" так упростили из-за того, что современная молодежь обильно сидит и смотрит короткие видео, и потому, не может увязать смысл и сюжет всего сериала. Типа, сосредоточиться не может. Пруф не приведу, ибо читал я этот комментарий давно, а где его найти - не припоминаю.