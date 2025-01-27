Новая версия Morrowind Rebirth принесла множество улучшений и изменений

Моддер trancemaster_1988 выпустил версию 6.9 для потрясающего проекта The Elder Scrolls: III Morrowind Rebirth. Для тех, кто не знает, Morrowind Rebirth — это полная переработка классической RPG от Bethesda. Этот мод добавляет бесчисленное множество новых деталей, оружия, доспехов и многого другого.

Выпуск 6.9, как обычно, приносит массу новых функций. Это обновление довольно большое, включая большой объем работы, вложенной в исправление и улучшение сеток путей. Они влияют на то, как NPC перемещается из одной точки в другую. Добавление большего количества узлов и исправление узлов, которые не размещены, добавляет более реалистичное поведение NPC. Авторы также приложили много усилий для добавления новых урн и ящиков даэдра во все руины даэдра, а также обновили внешний вид старого контента даэдра, такого как сундуки. Более того, в лагеря эшлендеров, больших и маленьких, были добавлены более подходящие столы и табуреты. В общей сложности 118 ящиков, 127 урн, 122 табурета и 60 столов были размещены вручную в 6.9.

Вы можете скачать Morrowind Rebirth версии 6.9 по этой ссылке. Также доступен полный список изменений.