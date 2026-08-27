NVIDIA показала трейлер Morrowind RTX - ремастера культовой игры The Elder Scrolls с полной трассировкой лучей

Фанатский проект The Elder Scrolls III: Morrowind RTX, созданный энтузиастом GokuwasHere, получил официальный показ от NVIDIA. Это ремастер на базе RTX Remix, который переносит культовую RPG на современный графический уровень с полной трассировкой лучей.

На данный момент обновлены три локации: Сейда Нин, Гильдия магов и Балмора. Проект уже включает переработанные 3D-модели, текстуры, материалы и глобальное освещение с полным рейтрейсингом.

Для создания ремастера используются возможности набора инструментов RTX Remix, в том числе:

полностью трассированное освещение;

обновлённые модели, текстуры и PBR-материалы;

продвинутые эффекты частиц;

объёмная трассировка RTX для дыма и тумана;

RTX Neural Radiance Cache для повышения качества непрямого освещения;

DLSS 4.5 для увеличения производительности.

При этом NVIDIA выступает скорее техническим партнёром и помогает продвигать инициативу, а не разрабатывает мод самостоятельно. Автор проекта GokuwasHere сейчас ищет художников, моделлеров и других энтузиастов, которые готовы присоединиться к работе над полноценным ремастером Morrowind RTX.