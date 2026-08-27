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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 754 оценки

NVIDIA показала трейлер Morrowind RTX - ремастера культовой игры The Elder Scrolls с полной трассировкой лучей

monk70 monk70

Фанатский проект The Elder Scrolls III: Morrowind RTX, созданный энтузиастом GokuwasHere, получил официальный показ от NVIDIA. Это ремастер на базе RTX Remix, который переносит культовую RPG на современный графический уровень с полной трассировкой лучей.

На данный момент обновлены три локации: Сейда Нин, Гильдия магов и Балмора. Проект уже включает переработанные 3D-модели, текстуры, материалы и глобальное освещение с полным рейтрейсингом.

Для создания ремастера используются возможности набора инструментов RTX Remix, в том числе:

  • полностью трассированное освещение;
  • обновлённые модели, текстуры и PBR-материалы;
  • продвинутые эффекты частиц;
  • объёмная трассировка RTX для дыма и тумана;
  • RTX Neural Radiance Cache для повышения качества непрямого освещения;
  • DLSS 4.5 для увеличения производительности.

При этом NVIDIA выступает скорее техническим партнёром и помогает продвигать инициативу, а не разрабатывает мод самостоятельно. Автор проекта GokuwasHere сейчас ищет художников, моделлеров и других энтузиастов, которые готовы присоединиться к работе над полноценным ремастером Morrowind RTX.

ПК 70 Трейлеры 16
32
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Zloimamont

Нахрена а главное зачем? Там надо ремейк уже блин.

23
ReYDeR M

Правильно НПС лучше не показывать это всё магия рухнет 🤣

7
Le Samourai

>Визуал полностью проёбан

>Всем нравится

5
Egik81

Инструмент развивается, и старые игры после этого инструмента выглядит порой лучше, чем получается при использовании других инструментов.

5