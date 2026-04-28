The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
OpenMW портировали на PS Vita

Loki D.S.

На днях состоялся релиз порта культовой RPG - TES3: Morrowind на движке OpenMW! Как пишет автор порта целевая частота кадров: 20 кадров в секунду на открытой местности, 25 в помещениях - диапазон производительности оригинальной Xbox.

На данный момент вышла уже треться версия порта, в котром подправили стабильность и некоторые баги выявленные сообществом консоли.

Порт также поддерживает русский язык, фанаты уже собрали сборки на основе переводов 1С и патчей оптимизации. Хоть FPS 20 кадров при правильной сборке картинка плавная, и в это можно играть.

Ссылка проект: https://github.com/TheLostPantheon/openmw

Порт также поддерживает русский язык

Бузина и дядька.
OpenMW - это движок. Ему до фонаря, на каком языке контент в него пихают, где бы его ни запустили. Русский язык он поддерживал изначально.
А вот русские версии Морры - не все и не везде.
Натолкайте там своему ИИ-литературному-негру соли в USB порт за такую дичь.