OpenMW портировали на PS Vita

На днях состоялся релиз порта культовой RPG - TES3: Morrowind на движке OpenMW! Как пишет автор порта целевая частота кадров: 20 кадров в секунду на открытой местности, 25 в помещениях - диапазон производительности оригинальной Xbox.
На данный момент вышла уже треться версия порта, в котром подправили стабильность и некоторые баги выявленные сообществом консоли.
Порт также поддерживает русский язык, фанаты уже собрали сборки на основе переводов 1С и патчей оптимизации. Хоть FPS 20 кадров при правильной сборке картинка плавная, и в это можно играть.
Ссылка проект: https://github.com/TheLostPantheon/openmw
OpenMW - это движок. Ему до фонаря, на каком языке контент в него пихают, где бы его ни запустили. Русский язык он поддерживал изначально.
А вот русские версии Морры - не все и не везде.
