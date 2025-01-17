По словам разработчиков мода Skywind, если бы они работали с Bethesda, проект был бы быстрее, но гораздо хуже

Skywind стремится вдохнуть новую жизнь в Morrowind, воссоздав легендарную игру 2002 года на движке Skyrim. Работа над проектом началась в феврале 2012 года, после запуска Creation Kit от Bethesda. Это позволило моддерам свободно изучать и изменять данные игры. Однако проект ещё не был выпущен.
Как недавно заявили разработчики Skywind в своём стриме, «это будет нечто невероятное, когда проект наконец увидит свет!»
Создание проекта — задача не из лёгких, особенно для команды добровольцев. «Это будет грандиозный проект, и мы стараемся изо всех сил. Но, знаете, иногда возникают непредвиденные обстоятельства, и нам приходится преодолевать их и двигаться вперёд. Это не совсем то же самое, что разработка игр AAA, потому что если бы это был официальный проект от игровой студии, все участники получали бы за это деньги, верно? Это было бы похоже на то, что всё их время посвящено только этому проекту».
По мнению создателей модификаций, это не относится к проекту Skywind. «Но в случае с таким добровольным проектом, как этот, — отмечают они, — каждый участник должен совмещать свою жизнь и своё свободное время с работой над любительским проектом, и это просто занимает немного больше времени».
Однако есть некоторые преимущества в том, что это не AAA-проект, даже если производство могло бы быть более быстрым при поддержке «официальной» компании. «Если бы мы все работали с Bethesda… да, Skywind вышел бы быстрее», — говорит другой создатель модификаций.
Тогда Skywind был бы другим, и «это была бы гораздо менее интересная игра». The Elder Scrolls Renewal Project — это «просто группа увлечённых людей», и для моддеров это означает, что финальная версия игры «станет лучше».
Всё дело в «полной творческой свободе», которую создатели Skywind предоставляют друг другу. В результате мы получаем «огромное разнообразие», которого, вероятно, не было бы без этого.
Ну по факту, делать подобный "мод" это как делать целую игру почти с нуля. А, к примеру, даже на одну пуху или тачку у среднестатистического моддера, у которого есть еще риаллайф, уходит несколько месяцев работы. Низкий поклон тем, кто умудряется подобные проекты доводить до конца, вроде ребят, которые делали F:Lоndon.
Ну он не вышел ещё, есть только в видосах. Как выйдет будете бухтеть, а щас пук в лужу и не более чем портфолио.
Тоже верно. На моддб, например, таких куча. Это вообще сайт, подобный онлифансу: много фоточек "смотрите, как я умею, наймите меня", а по факту мода нет и не будет никогда. Но вот в этот хочется верить, люблю Морровинд.
успехов команде! вот обратите внимания каким полезным делом занимаются ребятки а не инди гвно клепают нахрен не нужное и никакой ценности для индустрии не представляющее… всем бы такой уровень понимания трендов
Star Citizen от мира мододелов)
Вроде мод ГТА "уговорили" убрать... Не было бы атк же и с этими...
Беседка тугие олени, могли бы выкупить этот проект и влить в него пару лямов, после чего выпустить как ремейк, все бы были рады
Нет, все бы ныли почему так графика отстает от современных ремейков и почему не на UE 5.)
Лучше хуже, но быстрее, чем пилить проекты по 10-15 лет. С совершенно неясным результатом.
Хуже не может быть лучше, никак, бро. Лучше делать долго, но нормально. Возьму в пример мой любимый Bannerlord и мод Bаnner Kings. У чела работа, универ, траблы, он год почти не выпускал обнову (и я, соответственно, почти год не играла в BL, ибо не смыслю игру без этого мода пхпхв), и вот на нг, наконец, доделал. И было так офигенно его скачать и увидеть практически новую игру, и в то же время стабильную, а не краши каждые 5. А тут масштаб в разы больше.
Видимо, ты просто редко моды качаешь, раз так говоришь)
В том-то и дело, что моды я качаю регулярно. И как-то не особо хочется ждать долгие годы мод, чтобы когда он наконец вышел, ты уже давным-давно потерял к нему интерес. Это еще если он вообще выйдет. Ждуны, готовые терпеть до релиза модов по 10 лет, имхо, ничем не отличаются от ждунов стар ситизен. Но там хоть что-то показывают, можно полетать на кораблике. С модами зачастую и такого нет и ты вообще не узнаешь, делают ли его или давно хер забили.
good point. Ты тоже по-своему прав. Как думаешь, что скорее выйдет: скайбливион или мифический ремейк от беседки? Меня что-то прям на ностальгию по обливиону пробило (даже ник новый), прям захотелось вернуться туда, в эти пышные зеленые земли, которых не было ни в Скайриме, ни на Вварденфелле...
От Беседки, ясное дело. Если его и правда делают, а то инсайды все из рязряда "одна бабка сказала". Но Облива одна из моих любимых игр, так что все равно заценю оба варианта.
Это не будет "нечто невероятным",банально потому что беседка просто закроет проект.