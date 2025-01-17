По словам разработчиков мода Skywind, если бы они работали с Bethesda, проект был бы быстрее, но гораздо хуже

Skywind стремится вдохнуть новую жизнь в Morrowind, воссоздав легендарную игру 2002 года на движке Skyrim. Работа над проектом началась в феврале 2012 года, после запуска Creation Kit от Bethesda. Это позволило моддерам свободно изучать и изменять данные игры. Однако проект ещё не был выпущен.

Как недавно заявили разработчики Skywind в своём стриме, «это будет нечто невероятное, когда проект наконец увидит свет!»

Создание проекта — задача не из лёгких, особенно для команды добровольцев. «Это будет грандиозный проект, и мы стараемся изо всех сил. Но, знаете, иногда возникают непредвиденные обстоятельства, и нам приходится преодолевать их и двигаться вперёд. Это не совсем то же самое, что разработка игр AAA, потому что если бы это был официальный проект от игровой студии, все участники получали бы за это деньги, верно? Это было бы похоже на то, что всё их время посвящено только этому проекту».

По мнению создателей модификаций, это не относится к проекту Skywind. «Но в случае с таким добровольным проектом, как этот, — отмечают они, — каждый участник должен совмещать свою жизнь и своё свободное время с работой над любительским проектом, и это просто занимает немного больше времени».

Однако есть некоторые преимущества в том, что это не AAA-проект, даже если производство могло бы быть более быстрым при поддержке «официальной» компании. «Если бы мы все работали с Bethesda… да, Skywind вышел бы быстрее», — говорит другой создатель модификаций.

Тогда Skywind был бы другим, и «это была бы гораздо менее интересная игра». The Elder Scrolls Renewal Project — это «просто группа увлечённых людей», и для моддеров это означает, что финальная версия игры «станет лучше».

Всё дело в «полной творческой свободе», которую создатели Skywind предоставляют друг другу. В результате мы получаем «огромное разнообразие», которого, вероятно, не было бы без этого.