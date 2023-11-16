По словам Тодда Говарда, огромный успех Morrowind на Xbox послужил основой для развития Bethesda

Тодд Говард, легенда индустрии, на днях рассказал историю своей карьеры в индустрии видеоигр вплоть до выхода Starfield. В своем интервью он рассказал о многих вехах развития компании Bethesda за эти годы, а также поделился некоторыми дополнительными сведениями о проектах, над которыми он работал.
Так, в частности, он рассказывает о The Elder Scrolls III: Morrowind, проливая свет на то, насколько значимым был этот релиз в то время. И если вы вдруг забыли или не знали о том, как сильно он повлиял на Bethesda, Тодд говорит о том, что именно благодаря этому "огромному успеху" компания существует и по сей день:
Если вернуться в 2000 год, то Microsoft задумалась о создании Xbox, и с технической точки зрения это была отличная идея для нас, это очень похожая на ПК консоль, у нее есть жесткий диск, так много всего, что мы искали бы в консоли, и главный вопрос заключался в том, как нам реализовать управление и все остальное? К счастью, мы все здесь сегодня собрались, поскольку игра пользовалась огромным успехом, я был ошеломлен: естественно, она хорошо продавалась на ПК, но на Xbox в то время она стала второй по продажам игрой после Halo.
Рассказ Тодда о своей карьере совпал с 22-летием оригинальной Xbox. Да, хотите верьте, хотите нет, но Xbox существует уже столько лет. Впрочем, Bethesda сотрудничает с Microsoft практически с самого начала зарождения бренда, благодаря выпуску игры Morrowind.
При этом, что любопытно, этот цикл завершился в последние годы с приобретением Microsoft компании Bethesda, что в какой-то мере было результатом длительных отношений между этими двумя компаниями.
Ничего удивительного. ТЕС3, как по мне, и сейчас одна из лучших частей серии Свитков, проходил первый раз ее аж в 2020 году.
Кто бы перевел это видео на русский. Спасибо Тодд за игры.
Уче онглеске
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От создателя великой TES3 до лизателя жопы Фила...
А на фоне даггерфолл, в котором были процедурно генерируемые донжоны (❁´◡`❁)
Ему вообще кто то верит?))))
я несу чушь(хню)