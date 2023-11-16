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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
9.2 2 810 оценок

По словам Тодда Говарда, огромный успех Morrowind на Xbox послужил основой для развития Bethesda

Gruz_
Новости

Тодд Говард, легенда индустрии, на днях рассказал историю своей карьеры в индустрии видеоигр вплоть до выхода Starfield. В своем интервью он рассказал о многих вехах развития компании Bethesda за эти годы, а также поделился некоторыми дополнительными сведениями о проектах, над которыми он работал.

Так, в частности, он рассказывает о The Elder Scrolls III: Morrowind, проливая свет на то, насколько значимым был этот релиз в то время. И если вы вдруг забыли или не знали о том, как сильно он повлиял на Bethesda, Тодд говорит о том, что именно благодаря этому "огромному успеху" компания существует и по сей день:

Если вернуться в 2000 год, то Microsoft задумалась о создании Xbox, и с технической точки зрения это была отличная идея для нас, это очень похожая на ПК консоль, у нее есть жесткий диск, так много всего, что мы искали бы в консоли, и главный вопрос заключался в том, как нам реализовать управление и все остальное? К счастью, мы все здесь сегодня собрались, поскольку игра пользовалась огромным успехом, я был ошеломлен: естественно, она хорошо продавалась на ПК, но на Xbox в то время она стала второй по продажам игрой после Halo.

Рассказ Тодда о своей карьере совпал с 22-летием оригинальной Xbox. Да, хотите верьте, хотите нет, но Xbox существует уже столько лет. Впрочем, Bethesda сотрудничает с Microsoft практически с самого начала зарождения бренда, благодаря выпуску игры Morrowind.

При этом, что любопытно, этот цикл завершился в последние годы с приобретением Microsoft компании Bethesda, что в какой-то мере было результатом длительных отношений между этими двумя компаниями.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
yariko ookami

Ничего удивительного. ТЕС3, как по мне, и сейчас одна из лучших частей серии Свитков, проходил первый раз ее аж в 2020 году.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Кто бы перевел это видео на русский. Спасибо Тодд за игры.

0
Nephth Renar

Уче онглеске

-2
ugf16349

Включи субтитры в ютубе.

0
TAPAKAH222

От создателя великой TES3 до лизателя жопы Фила...

0
Uglurk

А на фоне даггерфолл, в котором были процедурно генерируемые донжоны (❁´◡`❁)

0
askazanov

Ему вообще кто то верит?))))

-2
Cryo1986

я несу чушь(хню)

-3