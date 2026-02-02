Ремейк Morrowind с современной боевой системой может быть успешным, считает директор Baldur's Gate 3

Директор издательства Baldur's Gate 3 Майкл Даус заявил, что ремейк Morrowind с современной боевой системой будет коммерчески успешным, опровергнув мнение ветерана Bethesda. Это заявление было сделано в ответ на недавние утверждения Брюса Несмита, который предположил, что фанаты на самом деле не хотят ремейка (или ремастера) классической RPG 2002 года.
Брюс Несмит, ветеран Bethesda, ранее отмечал, что, несмотря на ностальгические воспоминания, игроки почувствуют себя неловко, вернувшись к Morrowind сегодня. Даус не согласился с этим мнением и категорично ответил в социальных сетях.
Назовите меня оптимистом, но есть технически подкованный разработчик, который с удовольствием переделал бы Morrowind с современной боевой системой, и игра продавалась бы как горячие пирожки».
В последующем комментарии Даус пошутил:
Миссия найти свою Bloober для Bethesda.
Речь идёт о студии Bloober Team, ответственной за ремейки Silent Hill 2 и грядущей Silent Hill 1.
Коммерческий потенциал ремейка The Elder Scrolls III: Morrowind не удивителен, учитывая недавние успехи Oblivion Remastered, которая всего через неделю после релиза стала третьей самой продаваемой игрой 2025 года. Morrowind, первоначально выпущенная в 2002 году, часто упоминается как одна из самых культовых игр франшизы, наряду со Skyrim.
"Современная боевая система" это еще больше оказуалить?
Морровинд казуальный?)
Чувак ты его играл???где там казуальность ты увидел?)
Чувак, я играл в Арену, ога. И в Баггерфол и в Морроуинд и в Обливион и в Скайрим. Так вот, боевая система оказуаливалась все больше и больше, начиная с Баггерфола и достигнув максимума казуала в Обливионе и чуть улучшившись в Скайриме за счет норм призыва оружия и амбидекстрии.
Я бы купил
Если бы беседка, выпустила ремейк Морры. Хотя лучше, ждать ремейк от фанатов
там все неопределенно и туманно
Современная боевая система и беседка - это что-то из мира фантастики. Поэтому на это я не надеюсь от слова совсем, даже если ремейк когда-нибудь правда случится. Точка.
Современная боевая система Беседки - это купите у нас за реал сундучки и получите пистолетик анигилятор ПиуПиу :)
нет не будет морровинд это морровинд пусть еще скажет что дагерфал с боевкой от скайрима зарешает когда 70% механик зарубили
Главное убрать бродячие энциклопедии, которые как один тонны одинакового текста выдают на заданный простейший вопрос.
Ну всё может быть, если не испортят.
ну я б точно купил, хотя обычно пирачу игры
Ну как бы Несмит говорил про бесполезность ремастера, а переработанная боевая система - это уже ремейк.
