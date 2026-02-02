Ремейк Morrowind с современной боевой системой может быть успешным, считает директор Baldur's Gate 3

Директор издательства Baldur's Gate 3 Майкл Даус заявил, что ремейк Morrowind с современной боевой системой будет коммерчески успешным, опровергнув мнение ветерана Bethesda. Это заявление было сделано в ответ на недавние утверждения Брюса Несмита, который предположил, что фанаты на самом деле не хотят ремейка (или ремастера) классической RPG 2002 года.

Брюс Несмит, ветеран Bethesda, ранее отмечал, что, несмотря на ностальгические воспоминания, игроки почувствуют себя неловко, вернувшись к Morrowind сегодня. Даус не согласился с этим мнением и категорично ответил в социальных сетях.

Назовите меня оптимистом, но есть технически подкованный разработчик, который с удовольствием переделал бы Morrowind с современной боевой системой, и игра продавалась бы как горячие пирожки».

В последующем комментарии Даус пошутил:

Миссия найти свою Bloober для Bethesda.

Речь идёт о студии Bloober Team, ответственной за ремейки Silent Hill 2 и грядущей Silent Hill 1.

Коммерческий потенциал ремейка The Elder Scrolls III: Morrowind не удивителен, учитывая недавние успехи Oblivion Remastered, которая всего через неделю после релиза стала третьей самой продаваемой игрой 2025 года. Morrowind, первоначально выпущенная в 2002 году, часто упоминается как одна из самых культовых игр франшизы, наряду со Skyrim.