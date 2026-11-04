Самого первого штатного тестировщика Bethesda взяли за то, что он любил тусоваться в студии во время создания Morrowind

Культовая студия Bethesda отмечает свое 40-летие и в честь этого события разработчики запустили юбилейный сат с интересными воспоминаниями ветеранов команды. Нынешний дизайн-директор студии Алан Нейнс, руководивший созданием компаньонов в Starfield и квестов в The Elder Scrolls 4: Oblivion, раскрыл занимательную историю своего прихода в геймдев. Как оказалось, в штат одного из первых тестировщиков The Elder Scrolls 3: Morrowind его оформили благодаря дружелюбию и привычке проводить время в офисе компании без пропуска.

По словам Нейнса, на рубеже 1990-х и 2000-х годов в игровой индустрии царила атмосфера «Дикого Запада» с минимумом бюрократии. Он близко дружил с сотрудниками нескольких отделов Bethesda и регулярно приходил к ним в гости еще до официального трудоустройства — общался с командой и играл по сети в нерабочее время.

В один из дней постоянного гостя заприметил руководитель разработки Тодд Говард и напрямую поинтересовался, не хочет ли тот лично протестировать новую амбициозную ролевую игру:

В итоге вокруг моего стола начали собираться разработчики: они заглядывали мне через плечо, делали пометки в блокнотах, спорили между собой о балансе и расспрашивали меня о впечатлениях от каждого геймдизайнерского решения. Это было невероятное чувство — я впервые ощутил, что вношу реальный вклад в создание настоящей видеоигры (мое имя даже попало в буклет к диску Morrowind в раздел "Особая благодарность")

— вспоминает Нейнс.

Когда подобные импровизированные игровые сессии стали регулярными, Тодд Говард и исполнительный продюсер Эшли Ченг пришли к выводу, что студии необходим постоянный отдел контроля качества внутри офиса. Алану официально предложили занять эту должность, положив начало формированию отдела тестирования уже внутри Bethesda.

Впоследствии Нейнс переквалифицировался в полноценного дизайнера заданий для Oblivion, построив впечатляющую тридцатилетнюю карьеру.