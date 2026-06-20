Состоялся релиз новой версии открытого движка OpenMW 0.51.0 для The Elder Scrolls III: Morrowind

Состоялся релиз крупного обновления под номером 0.51.0 для открытого движка OpenMW, улучшающего графику, возможности моддинга и редактор контента. Апдейт уже доступен для загрузки пользователям операционных систем Windows, Linux и macOS.

В числе ключевых нововведений версии 0.51.0 стало расширение возможностей скриптового интерфейса OpenMW-Lua. Разработчики добавили новый контекст загрузки, позволяющий модифицировать игровые данные сразу после их считывания. Благодаря этому авторы модификаций получили возможность создавать совершенно новые магические эффекты, независимые от встроенных систем. Ранее подобные функции были доступны только в классической версии игры с использованием расширителя скриптов Morrowind Script Extender, который не поддерживается в OpenMW. Это изменение позволило воссоздать в новом движке множество уникальных заклинаний из крупных проектов, таких как Tamriel Rebuilt.

Кроме того, разработчики скорректировали механику использования зачарованных предметов. В прошлых версиях движка применять зачарования могли только персонажи и существа, способные экипировать предметы. Теперь это ограничение снято, что привело поведение системы в соответствие с оригинальной игрой. Свитки и другие зачарованные вещи теперь могут использовать любые персонажи и противники, что делает столкновения более непредсказуемыми.

С точки зрения графики обновление принесло поддержку современного формата сжатия текстур BC7, который используется во многих актуальных играх. Данный формат обеспечивает визуальное качество, практически неотличимое от несжатых текстур, сохраняя при этом низкие требования к объему видеопамяти. Из-за аппаратных ограничений и особенностей драйверов поддержка BC7 пока недоступна на платформе macOS. Также благодаря расширению возможностей Lua разработчики реализовали экспериментальную поддержку временного сглаживания TAA. Этот метод позволяет эффективно устранять неровности на краях трехмерных объектов с помощью шейдера постобработки.

Изменения затронули и собственный редактор контента OpenMW-CS. В инструментарий для работы с ландшафтом добавили функцию окрашивания вершин. Данная функция необходима для создания естественных переходов цветов на поверхности земли и является важным шагом к автономии редактора. Наконец, разработчики обновили мастер установки движка. Программа теперь автоматически определяет установленные копии игры из сервисов Steam и GOG Galaxy, даже если оригинальная игра никогда не запускалась на компьютере.