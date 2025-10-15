Создатели Skywind показали новые скриншоты с переработанной родовой гробницей Сандусов

Создатели Skywind - проекта, который переносит The Elder Scrolls 3: Morrowind на движок Skyrim, показали новые скриншоты подземелья "Родовая гробница Сандусов". Локация находится в регионе Эшленд и была значительно переработана по сравнению с оригинальной игрой.

По словам дизайнера Oisteri, в оригинальной Morrowind эта гробница была небольшой и малопримечательной, несмотря на наличие в ней редкого Шузейского костяного шлема. Вдохновением для переработки послужило уникальное описание шлема, добавленное сценаристами проекта. Это позволило создать более проработанное и интересное подземелье с дополнительными деталями и атмосферой.

Дата выхода Skywind на данный момент неизвестна. Проект представляет собой масштабный ремейк, включающий не только визуальные улучшения, но и переработанный геймплей, озвучку и дополнительные сюжетные элементы.