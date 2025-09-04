Создатели Skywind приняли участие в Creation Mod Con 2025 и показали почти час геймплея проекта

Команда разработчиков Skywind - глобального мода, который переносит The Elder Scrolls 3: Morrowind на движок Skyrim, приняла участие в фестивале Creation Mod Con 2025.

В рамках мероприятия разработчики провели благотворительный стрим, на котором представили свежие материалы проекта и показали целый час геймплея проекта. Зрителям продемонстрировали прогулку по нескольким локациям, среди которых Пелагиад, Суран и Балмора, а также подробнее показали интерьеры и элементы боевой системы.

Дата выхода Skywind на данный момент неизвестна.