Создатели Skywind приняли участие в Creation Mod Con 2025 и показали почти час геймплея проекта

Команда разработчиков Skywind - глобального мода, который переносит The Elder Scrolls 3: Morrowind на движок Skyrim, приняла участие в фестивале Creation Mod Con 2025.
В рамках мероприятия разработчики провели благотворительный стрим, на котором представили свежие материалы проекта и показали целый час геймплея проекта. Зрителям продемонстрировали прогулку по нескольким локациям, среди которых Пелагиад, Суран и Балмора, а также подробнее показали интерьеры и элементы боевой системы.
Дата выхода Skywind на данный момент неизвестна.
А толку то если эти клоуны только обещаниями и роликами со скриншотами народ кормят но даже демки не выкатили. Сколько лет прошло и кто-то еще верит в выход этой херни да они даже копирайт наложили на все что сделали а значит делают они это не для нас с вами а для того чтобы их на работу взяли а на нас им плевать.
Не в вере дело а то что уже нас рать.
Тот случай когда у мододелов нет руководителя который должен сказать - хватит, делаем вертикальный срез и дорабатываем, то что есть.
По мне так лучше бы они реально выпустили уже все, что есть, а далее выпускали бы контент патчи, что улучшали бы игру еще лучше раз им вечно есть, что доделать.
Пора выпускать травят сволочи 😡