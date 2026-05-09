Создатели Skywind, ремейка Morrowind для Skyrim, поделились новостями проекта

Команда, создающая Skywind, мод-ремейк Morrowind для Skyrim, выпустила видео с обновлением в 2026 году. В этом видео команда рассказывает обо всех доработках, исправлениях, улучшениях и изменениях, внесённых в Skywind с 2025 года.

Цель проекта — воссоздать мир Morrowind с графикой и возможностями The Elder Scrolls V: Skyrim. Более того, пользовательский интерфейс, боевая система, графика и системные требования Skywind будут похожи на Skyrim.

По словам команды, вся основная графика игры завершена, и сейчас они работают над дополнительными элементами и иллюстрациями. Весь сценарий основной игры также завершён, и сейчас команда работает над описаниями и дополнительными материалами. Создание заклинаний и пользовательский интерфейс почти завершены, и все необходимые 3D-существа смоделированы.

2D-графика завершена на 99%, а 3D-графика — на 90%. 86% внешних уровней завершены, а 79% интерьеров — закончены. Модели экстерьера и интерьеров завершены на 75%, и 75% всех анимаций завершены.

Визуальные эффекты завершены на 80%, а звуковые эффекты и музыка — на 65% и 73% соответственно. Сценарий и озвучка почти завершены, их уровень выше 90%. Реализация квестов также завершена на 87%.

В проекте также реализована полноценная система классов NPC и ловушки, которые можно обезвредить с помощью зондов. Подводные бои эволюционировали, и был достигнут прогресс в пользовательском интерфейсе и поддержке контроллеров в меню.