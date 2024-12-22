Создатели The Elder Scrolls Renewal: Skywind показали новые скриншоты модификации

Создатели модификации Skywind, которая переносит The Elder Scrolls III: Morrowind на движок The Elder Scrolls V: Skyrim, поделились новыми скриншотами.
Разработчики продемонстрировали обновленный склад, который располагается в округе Святой Олмс, и показали наглядное сравнение локации с оригинальной игрой. Создатели мода не просто перенесли оригинальную локацию на новый движок, но и значительно добавили деталей, сохранив при этом её узнаваемость.
Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.
Что-то мне подсказывает, что они никогда не выпустят ремейк. Дотянут до выхода ТЕС-6 и начнут делать Морру на движке следующего поколения
Ого, аж целый склад продемонстрировали. такими темпами мод выйдет не раньше, чем Древние Свитки 10. Наверное Стар Ситизен выйдет раньше чем это)
Интересно . В те годы бы такой графон!)
в те годы казася крутой графон. особенно тектуры очень ченькое все такое делавазованое из полигонов. смори фанак стекный тама свечака, ахринеть! ты его спер и со светом бегаешь ааааааа.
тени только каловые были включил ты в сарафане тень голая бегает. мужыки за стенами иногда бегают тенью. и выключил хммм.
больше так что большой открытый мир и возможности как в дагерфол слили на маленький красивый 3д мирок. и лошадь не дали чтоб ты 100км в час не бегал. сапоги правда дали вместо лошади бегать но есть ниуанс пек-пек
Не спорю
Мхе.. Уже не торт. Уже лет 8 как не торт.