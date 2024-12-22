Создатели The Elder Scrolls Renewal: Skywind показали новые скриншоты модификации

Создатели модификации Skywind, которая переносит The Elder Scrolls III: Morrowind на движок The Elder Scrolls V: Skyrim, поделились новыми скриншотами.

Разработчики продемонстрировали обновленный склад, который располагается в округе Святой Олмс, и показали наглядное сравнение локации с оригинальной игрой. Создатели мода не просто перенесли оригинальную локацию на новый движок, но и значительно добавили деталей, сохранив при этом её узнаваемость.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.