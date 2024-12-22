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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 300 оценок

Создатели The Elder Scrolls Renewal: Skywind показали новые скриншоты модификации

AceTheKing
Новости

Создатели модификации Skywind, которая переносит The Elder Scrolls III: Morrowind на движок The Elder Scrolls V: Skyrim, поделились новыми скриншотами.

Разработчики продемонстрировали обновленный склад, который располагается в округе Святой Олмс, и показали наглядное сравнение локации с оригинальной игрой. Создатели мода не просто перенесли оригинальную локацию на новый движок, но и значительно добавили деталей, сохранив при этом её узнаваемость.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Что-то мне подсказывает, что они никогда не выпустят ремейк. Дотянут до выхода ТЕС-6 и начнут делать Морру на движке следующего поколения

2
OnlyMad

Ого, аж целый склад продемонстрировали. такими темпами мод выйдет не раньше, чем Древние Свитки 10. Наверное Стар Ситизен выйдет раньше чем это)

2
askazanov

Интересно . В те годы бы такой графон!)

1
MunchkiN 616

в те годы казася крутой графон. особенно тектуры очень ченькое все такое делавазованое из полигонов. смори фанак стекный тама свечака, ахринеть! ты его спер и со светом бегаешь ааааааа.
тени только каловые были включил ты в сарафане тень голая бегает. мужыки за стенами иногда бегают тенью. и выключил хммм.
больше так что большой открытый мир и возможности как в дагерфол слили на маленький красивый 3д мирок. и лошадь не дали чтоб ты 100км в час не бегал. сапоги правда дали вместо лошади бегать но есть ниуанс пек-пек

2
askazanov MunchkiN 616

Не спорю

1
vertehwost

Мхе.. Уже не торт. Уже лет 8 как не торт.

1