Версия 7.0 крупного мода Morrowind Rebirth приносит многочисленные исправления и улучшения

Моддер trancemaster_1988 выпустил версию 7.0 для потрясающего проекта Morrowind Rebirth. Для тех, кто не знает, Morrowind Rebirth — это полная переработка классической RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind от Bethesda. Этот мод добавляет множество новых деталей, оружия, доспехов и многого другого. В общем, это обязательный мод для тех, кто хочет перепройти эту классическую игру TES.

Morrowind Rebirth 7.0 исправляет сотни странно расположенных растений фитили в регионе Грейзлендс. Также в него внесены изменения и исправления в систему ландшафта и сетки путей. Кроме того, исправлен ряд ошибок в заданиях.

В Morrowind Rebirth 7.0 некоторые стражники в магазинах и других местах будут двигаться, а не стоять на месте. Это упрощает игру за вора. Некоторые стражники всё ещё остаются на одном месте, но их меньше. Обновление также добавляет больше предметов и украшений снаружи некоторых крепостей данмеров и во все комнаты в Тель Восе. Кроме того, в некоторых домах и магазинах появляются недостающие кровати.

Morrowind Rebirth 7.0 также добавляет несколько интересных новинок. Появились новые виды благовоний, которые можно найти по всей игре. Рядом с Холамаяном появилась огромная родовая гробница. Игроки также могут получить новые свитки, заклинания, магическое оружие и доспехи. Кроме того, есть несколько графических улучшений и изменений. Все они перечислены в списке изменений.

Вы можете скачать Morrowind Rebirth версии 7.0 по ссылке выше.