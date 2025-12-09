Вышел фанатский ремастер The Elder Scrolls 3: Morrowind на Unreal Engine 5.6

Грег Култхард выпустил новую версию своего фанатского ремастера The Elder Scrolls 3: Morrowind на Unreal Engine 5.6. Этот ремастер Morrowind бесплатный, и вы можете скачать его прямо сейчас.

Култхард портировал всю карту Морровинда на UE5. Все используемые здесь ресурсы взяты из оригинальной игры. Как отметил Култхард, его целью не было улучшение графики игры. Вместо этого он хотел посмотреть, возможно ли портировать карту Морровинда на UE5 и как она будет выглядеть.

Следует уточнить, что этот ремастер позволит вам исследовать мир Morrowind. В нём нет ни квестов, ни NPC. Так что не ждите полноценной игры. Считайте её технической демоверсией.

Желающие могут скачать ремастер с сервера Култхарда в Discord. После регистрации вы найдёте ссылки для скачивания в верхней части панели Discord.