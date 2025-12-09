ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 661 оценка

Вышел фанатский ремастер The Elder Scrolls 3: Morrowind на Unreal Engine 5.6

monk70 monk70

Грег Култхард выпустил новую версию своего фанатского ремастера The Elder Scrolls 3: Morrowind на Unreal Engine 5.6. Этот ремастер Morrowind бесплатный, и вы можете скачать его прямо сейчас.

Култхард портировал всю карту Морровинда на UE5. Все используемые здесь ресурсы взяты из оригинальной игры. Как отметил Култхард, его целью не было улучшение графики игры. Вместо этого он хотел посмотреть, возможно ли портировать карту Морровинда на UE5 и как она будет выглядеть.

Следует уточнить, что этот ремастер позволит вам исследовать мир Morrowind. В нём нет ни квестов, ни NPC. Так что не ждите полноценной игры. Считайте её технической демоверсией.

Желающие могут скачать ремастер с сервера Култхарда в Discord. После регистрации вы найдёте ссылки для скачивания в верхней части панели Discord.

GayFish

Вся суть подобных "фанатских ремастеров" сводится к нищему портфолио, чтобы потом горбатится за минимальную зарплату в it индустрии.

FairUlu

С высокими шансами вылететь, потратив много сил на хорошую игру. Потому что оптимизация.

gliga142

полный бред .. без детализации обновлённой , выглядит как обычная версия под модами

ant 36436
Вышел фанатский ремастер
Считайте её технической демоверсией

Писал бы сразу что ремейк фанатский вышел, чего уж мелочится.

создатель русского репа

вот так вот челы фармят мешочки, а модерам всё так же насрать

FairUlu

Можете считать это уровнем сложности: "ультра-изи". Около 99% игроков смогут пройти игру на 100%.

LukotakinaZ

засунули карту на анрил и всё, чё за сраный кликбейт? автора на мыло