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The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 737 оценок

Вышел новый мод для The Elder Scrolls III: Morrowind с трассировкой пути RTX Remix

monk70 monk70

Моддер Naeluk58 выпустил свою версию мода RTX Remix, добавляющего трассировку пути в реальном времени в The Elder Scrolls III: Morrowind. Более того, он включает PBR-материалы. Таким образом, окружение и объекты должны лучше сочетаться с новым освещением, основанным на трассировке пути.

Само собой разумеется, это не финальная версия мода. Поэтому ожидайте некоторых визуальных багов и глюков. Тем не менее, он находится в довольно стабильном состоянии, позволяя вам играть во всю игру с трассировкой пути.

Скачать мод можно по этой ссылке.

ПК 69 Трейлеры 13
4
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
A E

местами лучше
местами тряссировка путя...

1
K0t Felix

Вот Skywind бы дождаться

Рикочико

А где та версия Morrowind RTX которую Хуанг рекламировал? Где «типа» RTX объекты в интерьер добавляет.