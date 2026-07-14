Вышел новый мод для The Elder Scrolls III: Morrowind с трассировкой пути RTX Remix

Моддер Naeluk58 выпустил свою версию мода RTX Remix, добавляющего трассировку пути в реальном времени в The Elder Scrolls III: Morrowind. Более того, он включает PBR-материалы. Таким образом, окружение и объекты должны лучше сочетаться с новым освещением, основанным на трассировке пути.

Само собой разумеется, это не финальная версия мода. Поэтому ожидайте некоторых визуальных багов и глюков. Тем не менее, он находится в довольно стабильном состоянии, позволяя вам играть во всю игру с трассировкой пути.

Скачать мод можно по этой ссылке.