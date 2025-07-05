Вышел OpenMW 0.49 - обновленная версия движка Morrowind с улучшенным ИИ, графикой и переработанной боевой системой

Команда энтузиастов выпустила новую версию проекта OpenMW 0.49, представляющего собой свободную реализацию игрового движка The Elder Scrolls III: Morrowind. Спустя 2 года разработки обновление принесло множество улучшений, затрагивающих искусственный интеллект, анимацию, графику и боевую механику, а также расширило возможности для создателей модификаций.

Одним из ключевых нововведений стала доработка искусственного интеллекта. Теперь неигровые персонажи ведут себя умнее, например, научились использовать зелья в бою. Значительные изменения претерпела система анимации, в которой появился плавный переход между различными состояниями, что делает движения персонажей более реалистичными. Была переработана и логика анимаций в бою.

Для моддеров были расширены возможности языка Lua. Теперь скрипты могут управлять анимацией, звуком, магическими эффектами, квестами и даже взаимодействовать с системой сохранений.

Механика ближнего боя была пересмотрена и приближена к оригинальной игре, включая такие особенности, как неспособность NPC атаковать строго вверх или вниз. При этом для игрока упростили попадания по летающим противникам. Система регистрации ударов стала более реалистичной — теперь она срабатывает после завершения замаха, что дает возможность уклониться от атаки.

Визуальная составляющая также получила улучшения. Была модернизирована система освещения, что сделало более реалистичными блики и отражения от точечных источников света. Также доработали эффекты волн и ряби на воде. Для ценителей оригинального вида Morrowind добавили специальные настройки, позволяющие имитировать старую графику. Кроме того, была повышена точность обнаружения коллизий в физическом движке, что улучшило взаимодействие персонажей с окружением.

Стоит отметить, что прекращена поддержка сохранений, сделанных в версиях OpenMW до 0.45. Разработчики также сообщили о начале работы над поддержкой ресурсов из более современных игр Bethesda, таких как Oblivion, Skyrim и Fallout, что в будущем может позволить создавать на движке OpenMW еще более масштабные проекты.