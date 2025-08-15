Анвил из The Elder Scrolls 4: Oblivion воссоздали на Unreal Engine 5

Закончив со Скайримом, энтузиаст переключился на города Сиродила

YouTube-блогер Лео Торрес после передышки в четыре месяца вновь начала обновлять города континента Тамриэль во вселенной The Elder Scrolls, перенося их на движок Unreal Engine 5. Закончив с провинцией Скайрим, он переключился на поселения Сиродила из The Elder Scrolls 4: Oblivion. Первым делом Торрес показал, как мог бы выглядеть Анвил на UE 5.6.

По словам геймера, он вдохновлялся средневековым видом испанской Севильи. В Oblivion Анвил находится на Золотом Берегу с его средиземноморским колоритом. Энтузиаст сделал цветовую палитру близкой к официальному ремастеру The Elder Scrolls 4, а все кадры снял либо на рассвете, либо на закате, чтобы придать изображениям больше теплоты и передать дух города.

Блогер повысил детализацию в 16 раз. При работе он использовал технологию микрополигонов Nanite — для отображения моделей и листвы — и Lumen — для освещения и отражений. Геймер запустил проект на видеокарте RTX 3090. Со скриншотами с разных ракурсов можно ознакомиться на странице художника в онлайн-галерее ArtStation.

Лео Торрес традиционно напомнил, что создал только кинематографическую визуализацию, а не модификацию, поэтому не планирует выкладывать свои творения в открытый доступ.