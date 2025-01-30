Авторы фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim показали корабль-таверну

Команда TESRenewal показала новые скриншоты Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. Разработчики продемонстрировали обновлённую модель «Плавучей таверны» — гостиницы, которая обычно стоит на якоре в Портовом районе Имперского города. Знатоки оригинала вспомнят квест «Непредвиденное путешествие», в ходе которого главному герою, остановившемуся на судне на ночлег, приходится утром разбираться с пиратами в открытом море.

Skyblivion планируют выпустить в 2025 году. С геймплеем можно ознакомиться в отдельной заметке. Также команда TESRenewal ранее поделилась зрелищным трейлером проекта, в котором показала визуальные эффекты во время схваток с боссами.

Инсайдеры утверждают, что в работе находится и официальный ремейк TES 4: Oblivion. Согласно их данным, студия Virtuos создаёт переосмысление на движке Unreal Engine 5. Команда якобы улучшила боевую систему, добавив парирования на манер Souls-игр и ранних частей Assassin's Creed, переделали систему подсчета урона, осовременили интерфейс. По слухам, игру выпустят в июне 2025 года.