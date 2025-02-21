Авторы фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim показали виды Сиродила

Выход мода намечен на 2025 год

Команда TESRenewal опубликовала новые скриншоты Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. Разработчики показали пейзажи Нибенейского бассейна и Нибенейской долины — регионов провинции Сиродил на востоке и юге соответственно. Это были последние из остававшихся необновлёнными локаций игры. Теперь команда пройдётся по всем созданным территориям, чтобы сделать их ещё лучше.

Ранее TESRenewal продемонстрировала улицы города Чейдинхол, интерьеры некоторых шахт Сиродила и обновлённую модель «Плавучей таверны» — гостиницы под парусами, которая обычно стоит на якоре в Имперском городе. Также команда поделилась зрелищным трейлером проекта, в котором показала визуальные эффекты во время схваток с боссами. Мод планируют выпустить в 2025 году.

По данным инсайдеров, в разработке находится и официальный ремейк TES 4: Oblivion. Его создаёт студия Virtuos (ПК-порт Horizon Zero Dawn) на движке Unreal Engine 5. Команда якобы улучшила боевую систему, добавив парирования в духе Souls-игр и ранних частей Assassin's Creed, переделала систему подсчета урона и сделала интерфейс более современным. По слухам, игру выпустят в июне 2025 года.