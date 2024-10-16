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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 599 оценок

Авторы фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim выложили новые скриншоты

Solstice
Новости

На изображениях видно окрестности Золотого берега.

Команда TESRenewal показала новые скриншоты Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. Разработчики продемонстрировали обновленные пейзажи самого западного региона Сиродила — Золотого берега.

+ ещё 1 картинка

Skyblivion выпустят не раньше 2025 года.

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7
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
DarkMoney

по скринам похож на обычный обвилион с модами

7
Mitya Architect

кст да

2
Legioner999

атмосфера обливиона исчезла

4
Aellie

Больше блума! Глаза не нужны, пусть вытекут!

4
Danny Lamb

Про то, что у авторов проблемы с цветокоррекцией, было понятно ещё с самых первых пересвеченных скриншотов. И если в скриншотах\видео пещер это не особо заметно, хотя уже чувствовалось, что авторы уходят куда-то не туда, то вот открытые пространства -- это солнечный color graiding и адский блум.

1
-zotik-

В ориге от блюма тоже глаза вытекали) если не ошибась конечно))

2
Aellie -zotik-

Угу, есть такое. Видимо, это должно было придавать "цветущести" Сиродилу. Изнасилование глаз, как побочный эффект.

0
Случайный Игрок

Какое-то всё светлое и плоское в итоге. Такое себе...

3
Комментарий удален
-zotik- Universe of Knowledge

Как и ты. Но он потребитель ему не нужно уметь делать игры(моды и тд)

10
Just-a-your-King

Надеюсь наши умельцы русификатор быстро сделают и наконец-то будет во что залипать на 100 часов помимо скайрима.

2
-zotik-

Щас нейросеть быстро делает перевод, вспомни калфилд, чуть ли не в этот же день сделали и потом подгоняли)

0
vertehwost

все фигня давай по новой . на движке старфилда теперь

2
Big and Fat

Ага, ребята явно опоздали на 10 лет.

1
hpi

Водопад огонь!

0
Кей Овальд

Да как-то... не.

0
Talendor3

Как будто ничего и не изменилось

-2