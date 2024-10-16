Авторы фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim выложили новые скриншоты

На изображениях видно окрестности Золотого берега.
Команда TESRenewal показала новые скриншоты Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. Разработчики продемонстрировали обновленные пейзажи самого западного региона Сиродила — Золотого берега.
Skyblivion выпустят не раньше 2025 года.
по скринам похож на обычный обвилион с модами
кст да
атмосфера обливиона исчезла
Больше блума! Глаза не нужны, пусть вытекут!
Про то, что у авторов проблемы с цветокоррекцией, было понятно ещё с самых первых пересвеченных скриншотов. И если в скриншотах\видео пещер это не особо заметно, хотя уже чувствовалось, что авторы уходят куда-то не туда, то вот открытые пространства -- это солнечный color graiding и адский блум.
В ориге от блюма тоже глаза вытекали) если не ошибась конечно))
Угу, есть такое. Видимо, это должно было придавать "цветущести" Сиродилу. Изнасилование глаз, как побочный эффект.
Какое-то всё светлое и плоское в итоге. Такое себе...
Как и ты. Но он потребитель ему не нужно уметь делать игры(моды и тд)
Надеюсь наши умельцы русификатор быстро сделают и наконец-то будет во что залипать на 100 часов помимо скайрима.
Щас нейросеть быстро делает перевод, вспомни калфилд, чуть ли не в этот же день сделали и потом подгоняли)
все фигня давай по новой . на движке старфилда теперь
Ага, ребята явно опоздали на 10 лет.
Водопад огонь!
Да как-то... не.
Как будто ничего и не изменилось