Ажиотаж вокруг ремастера подстегивает интерес к оригиналу - игроки массово возвращаются в Oblivion

Bethesda собирается официально представить ремастер своей почти 20-летней игры The Elder Scrolls 4: Oblivion. Если верить слухам, выход состоится вскоре после окончания презентации. Оказывается, ажиотаж вокруг ремастера настолько велик, что игровое сообщество не намерено ждать сложа руки.
TrueAchievements.com обнаружил, что оригинальная The Elder Scrolls 4: Oblivion переживает всплеск популярности.
Учитывая все новости о ремастере, мы подумали, что стоит взглянуть на наши эксклюзивные данные Game Trends, которые используют репрезентативную выборку из 3,1 миллиона учетных записей Xbox, не относящихся к TrueAchievements. И действительно, Oblivion получила огромный рост числа игроков на 85%.
Значительный рост числа игроков произошел в период с 7 по 14 апреля. Однако это не означает, что сообщество стряхнуло пыль со своих консолей Xbox 360 и массово вставило диск с игрой, поскольку The Elder Scrolls 4: Oblivion доступна на Xbox Game Pass Standard и Xbox Game Pass Ultimate.
Однако стоит помнить, что игра также доступна в Steam. В настоящее время Game of the Year Edition насчитывает 1362 активных игрока, а за последние 24 часа их было 2533. Хотя это недостаточно большое число, чтобы побить рекорд популярности, установленный более 13 лет назад, когда в игру играли 6390 человек, тенденция к росту заметна как в перспективе последней недели, так и месяца.
Ремастер для Морровинда не делают из-за его слишком сложных механик для современной ЦА свитков, им придется упростить игру на 90%, превратив боевку в казуальный кликер, а так же переделать все квесты, чтобы они были линейные.
в море квесты линейнее некуда.
Там никаких стрелочек на компасе, нужно читать квест и самому искать куда идти. Это в разы сложнее чем любой нелинейный квест в современных играх, где ты просто идешь на указатель.
Чтож, вполне заслуженно, Обливион довольно годная игра, мне эта часть Свитков нравится даже больше, чем унылый Скайрим. Геймплэйно Обливион ближе к ТЕС3, он более разнообразный и интересный, чем ТЕС5, в нем есть полноценная магическая школа с созданием собственной магии, есть полевая алхимия и т.д. Даже учитывая более старую графику, локации в ТЕС4 выглядят красивее и живее, чем в ТЕС5, как по мне. У меня есть лицензия ТЕС4 Золотое издание с обоими длц на двд, перепроходил его можно сказать не так давно, примерно лет 5 назад. В ТЕС4 действительно интересно переигрывать. Да, в нем есть однообразные локации, врата и т.п., но мир Обливиона в целом все равно готов увлечь в себя на десятки часов.
Купил бы будь русский, а так дождусь на зеленом сайте. Пошел нахер Тодд
Меня туда вернутся подстегнёт только сам ремастер ))
там на стриме на секунду мелькнуло лого скайрима, возможно покажут что то и по нему
"Лого" Скайрима - это герб Империи, который был еще в Morrowind?
лого скайрима буквально будет при выходе из канализации(фишка тода чтобы покупали скурим)
Легендарная серия, ещё будущи пиз**ком я охриневал от свободы в этой игре) эта игра была лучшей в моей жизни на тот период, приятные воспоминания)
И начинается новая версия Обливион тоже с очень небольшими изменениями:
- "Эй, ты не спишь? Ты – нарушитель границы, так? Надо же тебе было налететь прямо на имперскую засаду! Они и нас поймали и ворюгу этого..." ))
Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И Империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл ту лошадь и рванул в Хаммерфелл.
Всегда бесило проходить начальное подземелье, надеюсь они его уменьшат в ремейке
Да оно там было коротенькое, вот вступление в Скайриме просто нереально выбешивало, в Морре был самый лучший старт получил пинка с корабля, получил документы и пи@дуй куда хочешь.
тоже скачал
Тоже думаю скачать поиграть, у ремастера пока нет русского языка
Как же я был счастлив, когда Обла запустилась на моём старье)))
Какая прекрасная была игра, какие воспоминания, сколько радостных часов проведённых в ней.
Непередаваемо.
ну что кто не верил, олухи? уже вышла
У Беседк трансляция по Обле началась.
Выгляди конечно просто шикарно, чего стоят только одyb ворота в обливион, красотища.
Я тоже очень жду
Все ещё лучше Скайрим
А смысл играть в старый, если знаешь, что будет новый?