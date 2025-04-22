Ажиотаж вокруг ремастера подстегивает интерес к оригиналу - игроки массово возвращаются в Oblivion

Bethesda собирается официально представить ремастер своей почти 20-летней игры The Elder Scrolls 4: Oblivion. Если верить слухам, выход состоится вскоре после окончания презентации. Оказывается, ажиотаж вокруг ремастера настолько велик, что игровое сообщество не намерено ждать сложа руки.

TrueAchievements.com обнаружил, что оригинальная The Elder Scrolls 4: Oblivion переживает всплеск популярности.

Учитывая все новости о ремастере, мы подумали, что стоит взглянуть на наши эксклюзивные данные Game Trends, которые используют репрезентативную выборку из 3,1 миллиона учетных записей Xbox, не относящихся к TrueAchievements. И действительно, Oblivion получила огромный рост числа игроков на 85%.

Значительный рост числа игроков произошел в период с 7 по 14 апреля. Однако это не означает, что сообщество стряхнуло пыль со своих консолей Xbox 360 и массово вставило диск с игрой, поскольку The Elder Scrolls 4: Oblivion доступна на Xbox Game Pass Standard и Xbox Game Pass Ultimate.

Однако стоит помнить, что игра также доступна в Steam. В настоящее время Game of the Year Edition насчитывает 1362 активных игрока, а за последние 24 часа их было 2533. Хотя это недостаточно большое число, чтобы побить рекорд популярности, установленный более 13 лет назад, когда в игру играли 6390 человек, тенденция к росту заметна как в перспективе последней недели, так и месяца.