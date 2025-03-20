Bethesda отмечает 19-ю годовщину Oblivion - игроки убеждены, что ремейк на подходе

Сегодня исполняется 19 лет с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ролевая игра от Bethesda дебютировала на ПК и Xbox 360 в марте 2006 года, а год спустя появилась версия для PlayStation 3. Вероятно, нам придется подождать еще несколько лет до выхода TES VI, но все указывает на то, что создатели вскоре представят ремейк Oblivion.

В официальном профиле Bethesda появился пост, в котором компания отмечает очередную годовщину, но комментаторы убеждены, что анонс обновлённой версии TES IV — лишь вопрос времени.

Неожиданная премьера неизбежна

Это пример новой графики для ремейка?

Покажите наконец ремейк!

Когда вы выложите трейлер?

Самое время для анонса

Bethesda пока не прокомментировала слухи о ремейке, хотя за последние месяцы появилось много информации об игре. Первое упоминание о ремейке появилось в документах слушаний Microsoft-ФТК. Позже несколько известных инсайдеров «подтвердили», что проект находится в разработке, а один из сотрудников студии Virtous опубликовал заметку о том, что они работают над неанонсированным ремейком на Unreal Engine 5. Есть подозрение, что эта команда отвечает за Oblivion.

Nate the Hate, информатор, который сообщил точную дату презентации Switch 2, утверждает, что и анонс, и премьера ремейка Oblivion запланированы на апрель. Это еще предстоит выяснить.