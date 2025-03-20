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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 016 оценок

Bethesda отмечает 19-ю годовщину Oblivion - игроки убеждены, что ремейк на подходе

monk70 monk70

Сегодня исполняется 19 лет с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ролевая игра от Bethesda дебютировала на ПК и Xbox 360 в марте 2006 года, а год спустя появилась версия для PlayStation 3. Вероятно, нам придется подождать еще несколько лет до выхода TES VI, но все указывает на то, что создатели вскоре представят ремейк Oblivion.

В официальном профиле Bethesda появился пост, в котором компания отмечает очередную годовщину, но комментаторы убеждены, что анонс обновлённой версии TES IV — лишь вопрос времени.

Неожиданная премьера неизбежна
Это пример новой графики для ремейка?
Покажите наконец ремейк!
Когда вы выложите трейлер?
Самое время для анонса

Bethesda пока не прокомментировала слухи о ремейке, хотя за последние месяцы появилось много информации об игре. Первое упоминание о ремейке появилось в документах слушаний Microsoft-ФТК. Позже несколько известных инсайдеров «подтвердили», что проект находится в разработке, а один из сотрудников студии Virtous опубликовал заметку о том, что они работают над неанонсированным ремейком на Unreal Engine 5. Есть подозрение, что эта команда отвечает за Oblivion.

Nate the Hate, информатор, который сообщил точную дату презентации Switch 2, утверждает, что и анонс, и премьера ремейка Oblivion запланированы на апрель. Это еще предстоит выяснить.

Инсайдер уточнил, что выход ремейка Oblivion состоится в апреле вместе с анонсом, либо с небольшой разницей
56
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Вот будет прикол, если окажется, что на самом деле никакого ремейка нет и не планировалось, а пилили все это время какую-нибудь парашу для мобилок

39
Chief-117

или они отберут skyblivion и выдадут за свою работу, как уже была тема со скайримом и модами.

12
Vaipen

Блейдс 2

2
cthulhu42

С днюхой.

25
TurboKapycta

В 2006м она вышла, а не в 2009

19
Lvinomord

Bethesda отмечает 19-ю годовщину Oblivion - игроки убеждены, что новая версия Скайрим на подходе.

10
qDan

Ну да, в ремейк Арены, Даггерфола и Морровинда все уже сыграли, самое время теребонькать на скорый выход Обливиона...

5
saa0891
игроки убеждены, что ремейк на подходе

Покажите этих игроков, Тодд скорее уже четвёртое издание Skyrim Ultimate Edition выпустит.

Legendary Edition

Special Edition

Anniversary Edition

3
HiRuKo14

Игроки убеждены, или игровые СМИ что пытаются впарить новость о несуществующем ремейке обливиона который месяц? Это принципиально разная убежденность.

3
Solstice

Свечка может означать и обратное (похорон серии). Учитывая как лажала беседка последние лет 6-7, я бы не ждал чего-то "вау".

2
Xirasim

Таки и сам пирог похошь на какаху...

1
Avtor-avtora

Ну если не выйдет!! я сильно расстроюсь ))

1
gliga142

сейчас самое время - если будет неплохой ремейк то это будет пушка.

1
Ctella

Скайрима ремейк?

0
gliga142 Ctella

облы

0
vertehwost

Многозначительная кучка. А свечка я так полагаю ректальная? они вообще ни каких намеков не сделали

1
Meeli

«Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет?»

1
Rorschach93

давно пора

0
ruslan_dzusev

Ну посмотрим....

0
Tsssss

В сети гуляет просто куча фанатских работ где Обливион на UE5 и датируются эти видео примерно 10мес. назад.

Тогда закономерный вопрос/рассуждение увидя всё это 10 месяцев назад могла ли Беседка начать работы над ремейком ? или просто отдала на аутсор.

Учитывая откуда поползли первоначальные слухи о ремейке, второй вариант кажется правдоподобным... но это не точно ))

0
1LoneWolf1

За 10 месяцев нереально даже ремастер на UE5 сделать, не то что полноценный ремейк, игра очень устарела, там необходимо все ассеты с нуля рисовать. Более того я считаю это выдумкой, имея на руках собственный CE2 делать игру с нуля на UE5 без опыта работы с движком в сжатые сроки - сюр.

1
Kenn1y

Это было бы круто, возможность пройти игру без модов, с другой стороны, если пройти без модов, то потом модами не захочется, а ещё и время нужно найти на это все, может все же не надо ремейка.

0
Mr Merlegant

Псдц если просто слепят ремастер для нинки…

0
Jerrido112

Сегодня идеальный день для анонса, если не сегодня то я хз вообще зачем так делать.

0
Магнум 500

Какой ишак добавил такую позорную картинку со свечкой?

0
Skankhunt42

А че не Морровинд со всеми аддонами

0
vfa19

Да это ты в своих фантазиях убеждён! А мне слухов мало.

0
ZAUSA
Bethesda отмечает 19-ю годовщину Oblivion - игроки убеждены, что ремейк на подходе

А теперь игроки убеждены...

-1
AndralStormborn

Нет бы что-то новое придумать, хотя бы Тес-6 выпустить. А старые игры ремейки делают. Хотя Облу модами и решейдом допилить, то и оригинал вполне норм играться будет. А в ремейке оригинальную атмосферу испортят, к Ванге не ходи

-1
StarfieJId

Го*но с подливой и свеча? Хмм, празднуют "успех" Старфилда?

-3
Ahnx

Ну что ж, на безрыбье и в это поиграем. Надо же, дожили до времён, когда даже Обливион выглядит шедевром. На фоне современного шлака.

-3
ThoughtfulGerardo

я их повешаю если оптимизации не будет...!!!

-5
Yapa Skuda

После Скайрима Элдер Скроллсов для меня не существует. Любому человеку понятно, что Обливион - была лишь подготовкой к грандиозному Скайриму, ибо в Обливион невозможно играть без слез в глазах. А Скайрим спустя столько лет свежий и легкий. Плюс такая гибкая проходимость для модификаций, там никакой обливион и с моровиндами не стояли рядом.

Я не знаю, кто вообще ждет переосмысления этой игры? Там даже сюжет меня не удержал. Даже если она и рассчитана на пенсионеров, которые скаля зубы через кривую физику и механику игры проходили ее, то их ждет разочарование, ибо даже если ремейк будет, то только на новом движке, и он будет уже больше похож на скайрим. Так что, деды, вам не понравится, здесь нет не поворачиваемой камеры, медленной ходьбы и нудного перемещения с тупой боевкой, которую вы так любили и искали в ней что-то уникальное, не будет.

-5
Laser Raptor

Уныло набросил, ведь скайрим скучная шляпа, с в очередной раз урезанной рпг системой, заклинаниями и т.д

0
Yapa Skuda Laser Raptor

В нее комфортнее играть, чем в обливион. И почему я не заметил никакой неполноценности, пока столько лет в нее играл? Наверно потому, что в ней урезали абсолютно ненужные механики, чтобы людям было комфортнее играть, обливон переполнена ненужными из них: бегайте больше, чтобы прокачивать бег, прыгайте больше, чтобы прокачать прыжок, приседайте больше, чтобы прокачивать очко. А оно мне надо? Ты просто видать после медведицы игру пройти не смог, поэтому и немного не понимаешь о чем говоришь. В скайриме все это универсально, и упрощено, но при этом не теряет первоначального смысла.

У тебя унылый аргумент...

-2
Фанат Миты

беседка молодцы, сделали каловую версию для пк и великолепную для третьей плойки! Вот серьёзно, на плойке графика и освещение лучше, все менюшки нормально закрываются, и лагов нет! А на пк что? Всё зелёное и менюшки (я сейчас про окно настроек и т.д) надо закрывать мышкой!

-6
saa0891
беседка молодцы, сделали каловую версию для пк и великолепную для третьей плойки! Вот серьёзно, на плойке графика и освещение лучше, все менюшки нормально закрываются, и лагов нет! А на пк что? Всё зелёное и менюшки (я сейчас про окно настроек и т.д) надо закрывать мышкой!

Я конечно понимаю что есть упоротые консольщики но не до такой же степени.

3
goodneighbor

Облу уже давно можно запустить на эмуляторе ПС3 и убедиться, что эта версия и вправду обладает лучшим графоном.

0
Фанат Миты saa0891

сам купи тройку или скачай эмулятор и поиграй в облу для неё, вот я играл в облу на тройке и там действительно ОГРОМНАЯ разница

0