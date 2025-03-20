Bethesda отмечает 19-ю годовщину Oblivion - игроки убеждены, что ремейк на подходе

Сегодня исполняется 19 лет с момента выхода The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ролевая игра от Bethesda дебютировала на ПК и Xbox 360 в марте 2006 года, а год спустя появилась версия для PlayStation 3. Вероятно, нам придется подождать еще несколько лет до выхода TES VI, но все указывает на то, что создатели вскоре представят ремейк Oblivion.
В официальном профиле Bethesda появился пост, в котором компания отмечает очередную годовщину, но комментаторы убеждены, что анонс обновлённой версии TES IV — лишь вопрос времени.
Неожиданная премьера неизбежна
Это пример новой графики для ремейка?
Покажите наконец ремейк!
Когда вы выложите трейлер?
Самое время для анонса
Bethesda пока не прокомментировала слухи о ремейке, хотя за последние месяцы появилось много информации об игре. Первое упоминание о ремейке появилось в документах слушаний Microsoft-ФТК. Позже несколько известных инсайдеров «подтвердили», что проект находится в разработке, а один из сотрудников студии Virtous опубликовал заметку о том, что они работают над неанонсированным ремейком на Unreal Engine 5. Есть подозрение, что эта команда отвечает за Oblivion.
Nate the Hate, информатор, который сообщил точную дату презентации Switch 2, утверждает, что и анонс, и премьера ремейка Oblivion запланированы на апрель. Это еще предстоит выяснить.
Вот будет прикол, если окажется, что на самом деле никакого ремейка нет и не планировалось, а пилили все это время какую-нибудь парашу для мобилок
или они отберут skyblivion и выдадут за свою работу, как уже была тема со скайримом и модами.
Блейдс 2
С днюхой.
В 2006м она вышла, а не в 2009
Bethesda отмечает 19-ю годовщину Oblivion - игроки убеждены, что новая версия Скайрим на подходе.
Ну да, в ремейк Арены, Даггерфола и Морровинда все уже сыграли, самое время теребонькать на скорый выход Обливиона...
Покажите этих игроков, Тодд скорее уже четвёртое издание Skyrim Ultimate Edition выпустит.
Legendary Edition
Special Edition
Anniversary Edition
Игроки убеждены, или игровые СМИ что пытаются впарить новость о несуществующем ремейке обливиона который месяц? Это принципиально разная убежденность.
Свечка может означать и обратное (похорон серии). Учитывая как лажала беседка последние лет 6-7, я бы не ждал чего-то "вау".
Таки и сам пирог похошь на какаху...
Ну если не выйдет!! я сильно расстроюсь ))
сейчас самое время - если будет неплохой ремейк то это будет пушка.
Скайрима ремейк?
облы
Многозначительная кучка. А свечка я так полагаю ректальная? они вообще ни каких намеков не сделали
«Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет?»
давно пора
Ну посмотрим....
В сети гуляет просто куча фанатских работ где Обливион на UE5 и датируются эти видео примерно 10мес. назад.
Тогда закономерный вопрос/рассуждение увидя всё это 10 месяцев назад могла ли Беседка начать работы над ремейком ? или просто отдала на аутсор.
Учитывая откуда поползли первоначальные слухи о ремейке, второй вариант кажется правдоподобным... но это не точно ))
За 10 месяцев нереально даже ремастер на UE5 сделать, не то что полноценный ремейк, игра очень устарела, там необходимо все ассеты с нуля рисовать. Более того я считаю это выдумкой, имея на руках собственный CE2 делать игру с нуля на UE5 без опыта работы с движком в сжатые сроки - сюр.
Это было бы круто, возможность пройти игру без модов, с другой стороны, если пройти без модов, то потом модами не захочется, а ещё и время нужно найти на это все, может все же не надо ремейка.
Псдц если просто слепят ремастер для нинки…
Сегодня идеальный день для анонса, если не сегодня то я хз вообще зачем так делать.
Какой ишак добавил такую позорную картинку со свечкой?
А че не Морровинд со всеми аддонами
Да это ты в своих фантазиях убеждён! А мне слухов мало.
А теперь игроки убеждены...
Нет бы что-то новое придумать, хотя бы Тес-6 выпустить. А старые игры ремейки делают. Хотя Облу модами и решейдом допилить, то и оригинал вполне норм играться будет. А в ремейке оригинальную атмосферу испортят, к Ванге не ходи
Го*но с подливой и свеча? Хмм, празднуют "успех" Старфилда?
Ну что ж, на безрыбье и в это поиграем. Надо же, дожили до времён, когда даже Обливион выглядит шедевром. На фоне современного шлака.
я их повешаю если оптимизации не будет...!!!
После Скайрима Элдер Скроллсов для меня не существует. Любому человеку понятно, что Обливион - была лишь подготовкой к грандиозному Скайриму, ибо в Обливион невозможно играть без слез в глазах. А Скайрим спустя столько лет свежий и легкий. Плюс такая гибкая проходимость для модификаций, там никакой обливион и с моровиндами не стояли рядом.
Я не знаю, кто вообще ждет переосмысления этой игры? Там даже сюжет меня не удержал. Даже если она и рассчитана на пенсионеров, которые скаля зубы через кривую физику и механику игры проходили ее, то их ждет разочарование, ибо даже если ремейк будет, то только на новом движке, и он будет уже больше похож на скайрим. Так что, деды, вам не понравится, здесь нет не поворачиваемой камеры, медленной ходьбы и нудного перемещения с тупой боевкой, которую вы так любили и искали в ней что-то уникальное, не будет.
Уныло набросил, ведь скайрим скучная шляпа, с в очередной раз урезанной рпг системой, заклинаниями и т.д
В нее комфортнее играть, чем в обливион. И почему я не заметил никакой неполноценности, пока столько лет в нее играл? Наверно потому, что в ней урезали абсолютно ненужные механики, чтобы людям было комфортнее играть, обливон переполнена ненужными из них: бегайте больше, чтобы прокачивать бег, прыгайте больше, чтобы прокачать прыжок, приседайте больше, чтобы прокачивать очко. А оно мне надо? Ты просто видать после медведицы игру пройти не смог, поэтому и немного не понимаешь о чем говоришь. В скайриме все это универсально, и упрощено, но при этом не теряет первоначального смысла.
У тебя унылый аргумент...
беседка молодцы, сделали каловую версию для пк и великолепную для третьей плойки! Вот серьёзно, на плойке графика и освещение лучше, все менюшки нормально закрываются, и лагов нет! А на пк что? Всё зелёное и менюшки (я сейчас про окно настроек и т.д) надо закрывать мышкой!
Я конечно понимаю что есть упоротые консольщики но не до такой же степени.
Облу уже давно можно запустить на эмуляторе ПС3 и убедиться, что эта версия и вправду обладает лучшим графоном.
сам купи тройку или скачай эмулятор и поиграй в облу для неё, вот я играл в облу на тройке и там действительно ОГРОМНАЯ разница