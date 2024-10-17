Bethesda продала миллионы экземпляров спорной лошадиной брони из Oblivion

Спустя почти двадцать лет DLC для The Elder Scrolls IV: Oblivion "Конская броня" остается одним из самых громких спорных решений в игровой индустрии. Оно было известно как первое косметическое DLC, которое продавалось по высокой цене в 2,50 доллара за предмет в однопользовательской игре.
Сейчас, когда споры остались далеко в прошлом, а косметические DLC стали неотъемлемой частью игрового ландшафта, системный дизайнер Oblivion и ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит размышляет о том периоде в апреле 2006 года.
В беседе с VideoGamer Несмит сказал, что команда хотела начать с "чего-то небольшого", о чем разработчик, похоже, сожалеет. "Только оглядываясь назад, можно понять, что люди хотели совсем не этого и что мы, по сути, задирали нос, сами того не понимая", - сказал он.
Реакция на DLC была крайне негативной, чего, по словам Несмита, команда не ожидала: "И Bethesda, и Microsoft были застигнуты врасплох реакцией на него, [мы] совершенно не ожидали этого".
Но негативные настроения не вызвали слишком сильной реакции. В 2016 году Тодд Говард упомянул, что конская броня была одним из самых популярных DLC-паков, которые Bethesda когда-либо выпускала. Несмит добавил к этому дополнительный контекст.
Говоря о продажах, он сказал: "Они должны были исчисляться миллионами, это должны были быть миллионы".
С течением времени и распространением косметических DLC Bethesda научилась смеяться над своими прошлыми промахами. Ранее Говард говорил: "Конская броня - это не плохо. Я считаю, что конская броня - это хорошо", а в юбилейном издании The Elder Scrolls V: Skyrim от 2021 года Bethesda бесплатно выпустила два комплекта конской брони, стальной и эльфийской.
тогда это было дичью, а сейчас для того же скурима/фолача тонны платной косметики в криэшен клабе. и всем норм, привыкли
Тогда у беседки было дичью делать мусорные и унылые проекты с пустым миром и пихать косметику и монетизацию. Сейчас для них дичь это делать качественные игры без косметики и монетизации всего и вся.
"не понимали что делали"
я там был...3000 лет назад...
Не понимали они. Ага какже, святые прям ути пути! Да вам из каждого угла игроки орали "НАФИГ НАДО!!!!". Все они знали. А сейчас святых корчат. Небось акции упали-нужно рейтинг поднять. Ещеб видео с извинениями и поглаживаниями тюленят выпустили.
Мрaзоты лицемерные!
Хоть в чем-то до сих пор хороши.
Кто то говорил про ремастер Облы, но видать забили, лучше Скайрим продавать
Вроде была новость об отмене
Как только в игре появились эти доспехи следом нарисовалась герла под ником Zira, и начала гнать моды на лошадкину тематику. И по тем временам было очень не плохо, хотя и не всё. Все разом забили на дефолт и ездили исключительно на Зире. А потом к теме ещё народ подключился...так что многие оригинала толком и не видели. О чём он вообще говорит? Хотя эльфийская бронька была симпотна, но быстро приедалась до ' век бы её не видеть', да и разнообразия не было.
В РФ вроде не было отдельной продажи лошадинной брони. 1с выпускали её на одном диске с рыцарями девяти и несколькими другими, типа, подземелья с кинжалом дагона,башней мага, подземелье убийцы и т.п.
Тут об этом уже не 1 раз была эта новость. Каждый год вспоминают)
- А помнишь ,как мы выпустили ту броню для лошади?
- Да ,смешно получилось - ну ладно ,пора идти ,скоро бесплатная раздача еды будет ,ты пойдешь?
- Да ,мне потом еще очередь на бирже труда занять надо
Тодд Говард великий! Мы тогда еще не знали на сколько! // Андрей Сычёв