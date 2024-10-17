Bethesda продала миллионы экземпляров спорной лошадиной брони из Oblivion

Спустя почти двадцать лет DLC для The Elder Scrolls IV: Oblivion "Конская броня" остается одним из самых громких спорных решений в игровой индустрии. Оно было известно как первое косметическое DLC, которое продавалось по высокой цене в 2,50 доллара за предмет в однопользовательской игре.

Сейчас, когда споры остались далеко в прошлом, а косметические DLC стали неотъемлемой частью игрового ландшафта, системный дизайнер Oblivion и ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит размышляет о том периоде в апреле 2006 года.

В беседе с VideoGamer Несмит сказал, что команда хотела начать с "чего-то небольшого", о чем разработчик, похоже, сожалеет. "Только оглядываясь назад, можно понять, что люди хотели совсем не этого и что мы, по сути, задирали нос, сами того не понимая", - сказал он.

Реакция на DLC была крайне негативной, чего, по словам Несмита, команда не ожидала: "И Bethesda, и Microsoft были застигнуты врасплох реакцией на него, [мы] совершенно не ожидали этого".

Но негативные настроения не вызвали слишком сильной реакции. В 2016 году Тодд Говард упомянул, что конская броня была одним из самых популярных DLC-паков, которые Bethesda когда-либо выпускала. Несмит добавил к этому дополнительный контекст.

Говоря о продажах, он сказал: "Они должны были исчисляться миллионами, это должны были быть миллионы".

С течением времени и распространением косметических DLC Bethesda научилась смеяться над своими прошлыми промахами. Ранее Говард говорил: "Конская броня - это не плохо. Я считаю, что конская броня - это хорошо", а в юбилейном издании The Elder Scrolls V: Skyrim от 2021 года Bethesda бесплатно выпустила два комплекта конской брони, стальной и эльфийской.