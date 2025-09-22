Чейдинхол на Unreal Engine 5: художник показал, каким мог бы быть город Oblivion в реалистичном исполнении

3D-художник Лео Торрес продолжает радовать поклонников The Elder Scrolls своими масштабными проектами. На этот раз он воссоздал город Чейдинхол из Oblivion на движке Unreal Engine 5.6, продемонстрировав, каким мог бы быть культовый город в реалистичном исполнении.

Работа была выполнена с использованием видеокарты RTX 3090. Для создания сцены Торрес комбинировал сторонние модели с ассетами собственного производства в Blender. Технология Nanite обеспечила высокую детализацию объектов и растительности, а Lumen отвечал за освещение и отражения. Для четкости изображения автор применил DLAA.

Самое впечатляющее в проекте — масштаб. По словам автора, Чейдинхол в его версии значительно больше, чем в оригинальной игре Bethesda, и даже превосходит официальные ремастеры по зрелищности. Однако у этой красоты есть обратная сторона: город пустует и не предназначен для полноценного прохождения.