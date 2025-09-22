Чейдинхол на Unreal Engine 5: художник показал, каким мог бы быть город Oblivion в реалистичном исполнении

3D-художник Лео Торрес продолжает радовать поклонников The Elder Scrolls своими масштабными проектами. На этот раз он воссоздал город Чейдинхол из Oblivion на движке Unreal Engine 5.6, продемонстрировав, каким мог бы быть культовый город в реалистичном исполнении.
Работа была выполнена с использованием видеокарты RTX 3090. Для создания сцены Торрес комбинировал сторонние модели с ассетами собственного производства в Blender. Технология Nanite обеспечила высокую детализацию объектов и растительности, а Lumen отвечал за освещение и отражения. Для четкости изображения автор применил DLAA.
Самое впечатляющее в проекте — масштаб. По словам автора, Чейдинхол в его версии значительно больше, чем в оригинальной игре Bethesda, и даже превосходит официальные ремастеры по зрелищности. Однако у этой красоты есть обратная сторона: город пустует и не предназначен для полноценного прохождения.
Да угомонитесь. Уже в ремастере показали.
Вы не понимаете! Они не могут остановиться. Природа создала поистине интересные живые организмы. Акула не останавливается и всегда в движении, ибо у них нет воздушного пузыря, а удельный вес - больше воды. Она камнем пойдёт ко дну. Крыса всё время должна что-то грызть потому что резцы у неё растут безостановочно всю жизнь. Затачивая их она так же стачивает, иначе те просто "прорежут" её. То же самое с играми от Беседки: там всегда должны что-то делать для них, чтобы это накапливалось и спустя определённые промежутки времени нам вновь и вновь предлагали:
... иначе их шаражка перестанет существовать.
На Unreal Engine 5 показали как могла бы выглядеть игра на Unreal Engine 5
Зашёл игрок в такой город и застрял на 15-20 часов по городским квестам! эхх.. мечты, мечты ))
зашел такой в 900 метровый -1.5 километровый городок с средневековой застройкой бегал там 40-120 минут в поисках людей и нужных зданий по маркеру. укачало от скитаний. побежал за тазиком.
реальность
В играх делают компактно, чтобы все не превращалось в симулятор ходьбы. Кажется в скайбливион города расширили, поэтому на уринал энджин 5 не увидим такое, надеюсь.
