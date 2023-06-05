Для The Elder Scrolls IV: Oblivion вышел набор 8K текстур ©

Моддер Arthas выпустил новый набор текстур 8K для The Elder Scrolls IV: Oblivion, который перестраивает канализацию игры. Этот пакет имеет размер 760 МБ, и вы также можете найти ниже видео, демонстрирующее его новые высокодетализированные текстуры.

Если говорить более подробно, этот пакет содержит 13 диффузных карт и 13 альфа-карт нормалей. Для создания этих текстур Артас использовал Gigapixel AI и Adobe Photoshop. Другими словами, моддер увеличил исходные текстуры, что означает, что эти новые текстуры сохраняют художественный стиль своих оригинальных версий.

Насколько известно, это первый пакет текстур 8K для Oblivion. Поскольку он охватывает только канализацию игры, вы, скорее всего, сможете использовать его вместе с этим другим HD-текстурным пакетом с улучшенным ИИ.