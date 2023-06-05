Для The Elder Scrolls IV: Oblivion вышел набор 8K текстур

Моддер Arthas выпустил новый набор текстур 8K для The Elder Scrolls IV: Oblivion, который перестраивает канализацию игры. Этот пакет имеет размер 760 МБ, и вы также можете найти ниже видео, демонстрирующее его новые высокодетализированные текстуры.
Если говорить более подробно, этот пакет содержит 13 диффузных карт и 13 альфа-карт нормалей. Для создания этих текстур Артас использовал Gigapixel AI и Adobe Photoshop. Другими словами, моддер увеличил исходные текстуры, что означает, что эти новые текстуры сохраняют художественный стиль своих оригинальных версий.
Насколько известно, это первый пакет текстур 8K для Oblivion. Поскольку он охватывает только канализацию игры, вы, скорее всего, сможете использовать его вместе с этим другим HD-текстурным пакетом с улучшенным ИИ.
И зачем? У игры беды с поверхностными шейдерами, со светом. Подобным текстурам негде будет развернуться.
В современных играх используются многослойные PBR текстуры, которые могут интерпретировать поверхности: камень, пластик, кожанка, кожа и т.п. Далее наслаивается шейдер, например, мокрой поверхности и т.д. А сама текстура может быть 1К по качеству и норм.
В Обливионе вышеописанного нет. Там максимум бликует текстура камня и только. Причём, всё это дело мог бы спасти современный свет (пусть даже и без path tracing), но его в обливион не интегрировать. Да и в Скайрим тоже.
в теории pbr+ssr можно реализовать через обге но вряд ли кто-то этим будет заниматься. для жморровнида есть кстати говоря чета там пбр.
с дождем да - там нет намокания. я когда то давно хотел заделать такой мод но совершенно не придумал как средствами редактора. а так в теории если очень захотеть имея буфер глубины и нормали можно организовать что-то вроде наложения текстуры капель в экранном пространстве но вряд ли то-то этим будет заниматься.
поэтому ретекстуры в основном только для того чтобы видеть много деталей при приближении к геометрии.
Текстуры конечно выглядят хорошо, но почему они все не умеют в Parallax ? Оригинальные текстуры красивый объём имеют, а эти редактуры все плоские как мой стол.
либо не завезли либо плохо тупо заделали
по идее чтоб самое жирное качество было надо тайловую высокополигональную 3д модель и с нее текстуры закекать. а с большими текстурами и картами нормалей обычно такая проблема что ката нормалей сосредотачивается на мелком шуме а крупный шум игнорирует и выглядит в результате плоска и тупа но детально а без нее мыльно но рельефно.