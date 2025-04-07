Джефф Грабб подтверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле сразу после анонса

Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion, который пока существует только в слухах, поскольку на данный момент нет никаких официальных подтверждений, может выйти в апреле.
По словам Джеффа Грабба из Giant Bomb, Bethesda неожиданно выпустит игру «в любое время в этом месяце», то есть студия объявит и выпустит игру одновременно.
Ранее предполагалось, что анонс игры и ее релиз будут близки друг к другу, и это произойдет в апреле. До этого Bethesda, как сообщается, рассматривала возможность выпуска игры в июне.
Стоит помнить, что это будет не первый неожиданный релиз Bethesda, ранее она уже подобным образом выпустила Hi-Fi Rush.
Сообщается, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion разрабатывается Virtuous с использованием графического движка Unreal Engine 5, с несколькими переработанными игровыми механиками.
Устали продавать Скайрим и для разнообразия решили вновь продать Обливион...
первый раз купил 16 лет назад на диске так что почему нет если графику подкрутят
слыш, купи Скайрим ,а потом Обливион!
думаю и до морровинда дело дойдет
Как только, так сразу. Вы узнаете о выходе вчера. Ждите.
Каждые три дня выходит // Сергей Панцеров
И все никак не выйдет))) // Sergey Lomonosov
Главное, что-бы денюво не было, а то реально слыш купи придется.))
Ну хватит мучить уже...
Пока не увижу не поверю но если действительно выйдет то будет неплохо !
Будет сделно на от***ись, чисто срубить бабло
я все равно куплю
Так уже скоро конец апреля, а анонса так и нет, чет тупят😉
на дворе 7ое
улыбайся чаще))
Никогда не слышал про Джеффа Грабба ранее, но погуглил и вроде он известен в игровых кругах. Ну что ж подождем, шансы есть, что выйдет, я думаю ( надеюсь :)
а прикиньте она будет на старфилде)))))
Очень хотелось бы, но верится слабо знаете ли. А еще очень жду Hollow Knight Silksong в этом году (надеваю клоунскую шапочку)
Выпуск "шляпы" обычно проходит без демонстрации скриншотов, видео и рассказов о работе. Хорошей работой любой захотел бы похвастаться и уж тем более компания прорекламировала бы свой успешный продукт.
Весьма смутно всё это...
А как же хай фай раш?
Не знаком с этим творением. Если годнота своего жанра - возможно это исключение из правила.