Джефф Грабб подтверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле сразу после анонса

Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion, который пока существует только в слухах, поскольку на данный момент нет никаких официальных подтверждений, может выйти в апреле.

По словам Джеффа Грабба из Giant Bomb, Bethesda неожиданно выпустит игру «в любое время в этом месяце», то есть студия объявит и выпустит игру одновременно.

Ранее предполагалось, что анонс игры и ее релиз будут близки друг к другу, и это произойдет в апреле. До этого Bethesda, как сообщается, рассматривала возможность выпуска игры в июне.

Стоит помнить, что это будет не первый неожиданный релиз Bethesda, ранее она уже подобным образом выпустила Hi-Fi Rush.

Сообщается, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion разрабатывается Virtuous с использованием графического движка Unreal Engine 5, с несколькими переработанными игровыми механиками.