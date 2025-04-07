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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 091 оценка

Джефф Грабб подтверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле сразу после анонса

monk70 monk70

Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion, который пока существует только в слухах, поскольку на данный момент нет никаких официальных подтверждений, может выйти в апреле.

По словам Джеффа Грабба из Giant Bomb, Bethesda неожиданно выпустит игру «в любое время в этом месяце», то есть студия объявит и выпустит игру одновременно.

Ранее предполагалось, что анонс игры и ее релиз будут близки друг к другу, и это произойдет в апреле. До этого Bethesda, как сообщается, рассматривала возможность выпуска игры в июне.

Стоит помнить, что это будет не первый неожиданный релиз Bethesda, ранее она уже подобным образом выпустила Hi-Fi Rush.

Сообщается, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion разрабатывается Virtuous с использованием графического движка Unreal Engine 5, с несколькими переработанными игровыми механиками.

29
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Footmob

Устали продавать Скайрим и для разнообразия решили вновь продать Обливион...

33
Magnusss

первый раз купил 16 лет назад на диске так что почему нет если графику подкрутят

2
MrMaximusX

слыш, купи Скайрим ,а потом Обливион!

думаю и до морровинда дело дойдет

1
slim108
1
Spillik

Как только, так сразу. Вы узнаете о выходе вчера. Ждите.

3
Пользователь ВКонтакте

Каждые три дня выходит // Сергей Панцеров

3
Пользователь ВКонтакте

И все никак не выйдет))) // Sergey Lomonosov

0
DisheveledWally

Главное, что-бы денюво не было, а то реально слыш купи придется.))

2
goodneighbor

Ну хватит мучить уже...

1
Oleg21143

Пока не увижу не поверю но если действительно выйдет то будет неплохо !

1
Дизлайкус

Будет сделно на от***ись, чисто срубить бабло

0
Sheffskiy

я все равно куплю

5
Goodvini

Так уже скоро конец апреля, а анонса так и нет, чет тупят😉

0
Лев Макридичев

на дворе 7ое

6
Goodvini Лев Макридичев

улыбайся чаще))

0
slim108

Никогда не слышал про Джеффа Грабба ранее, но погуглил и вроде он известен в игровых кругах. Ну что ж подождем, шансы есть, что выйдет, я думаю ( надеюсь :)

0
vertehwost

а прикиньте она будет на старфилде)))))

0
Wlados3d

Очень хотелось бы, но верится слабо знаете ли. А еще очень жду Hollow Knight Silksong в этом году (надеваю клоунскую шапочку)

0
Аристов--Черный

Выпуск "шляпы" обычно проходит без демонстрации скриншотов, видео и рассказов о работе. Хорошей работой любой захотел бы похвастаться и уж тем более компания прорекламировала бы свой успешный продукт.

Весьма смутно всё это...

-1
Dark1994

А как же хай фай раш?

1
Аристов--Черный Dark1994

Не знаком с этим творением. Если годнота своего жанра - возможно это исключение из правила.

-2