Джефф Грабб уверен, что ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion анонсируют и выпустят на следующей неделе

Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion — это то, чего долгое время ждали фанаты, и, согласно новым сообщениям, следующая неделя может гарантировать массу впечатлений всем поклонникам ролевой игры от Bethesda.

В недавнем подкасте известный инсайдер Джефф Грабб прокомментировал, что следующая неделя, начинающаяся с 21 апреля, может стать захватывающей и важной для поклонников The Elder Scrolls, поскольку грядёт анонс ремейка Oblivion.

Его слова подтверждают версию "теневого релиза", то есть анонс, за которым следует выпуск. Стоит отметить, что предыдущие слухи указывали на то, что Oblivion Remake выйдет в апреле, однако ничего конкретного не было.

Судя по всему, разработкой занимается Virtuos Studios, которая будет использовать Unreal Engine 5 вместо классического Gamebryo и обещает отличные результаты для PS5, Xbox Series X/S и ПК.