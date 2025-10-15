Джеймс МакЭвой: "Есть лишь один актёр, которого не сможет заменить ИИ - это Хью Джекман в роли Росомахи"

Джеймс МакЭвой на прошедшем New York Comic Con прокомментировал увеличивающееся распространение искусственного интеллекта в кинематографе.

Актёр с юмором отметил, что существует всего один актёр, которого точно не сможет заменить ИИ - это Хью Джекман в роли Росомахи, настолько он хорош:

Когда ИИ захватит всё и будет играть все роли, а актёры уйдут в прошлое - он всё равно будет Росомахой. Даже искусственный интеллект скажет: "Не-не, он отлично справляется! Его точно не заменить!"

Джеймс МакЭвой и Хью Джекман вместе сыграли в фильмах "Люди-Икс: Первый класс", "Люди-Икс: Дни минувшего будущего" и "Люди-Икс: Апокалипсис".