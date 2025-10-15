ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 668 оценок

Джеймс МакЭвой: "Есть лишь один актёр, которого не сможет заменить ИИ - это Хью Джекман в роли Росомахи"

AceTheKing

Джеймс МакЭвой на прошедшем New York Comic Con прокомментировал увеличивающееся распространение искусственного интеллекта в кинематографе.

Актёр с юмором отметил, что существует всего один актёр, которого точно не сможет заменить ИИ - это Хью Джекман в роли Росомахи, настолько он хорош:

Когда ИИ захватит всё и будет играть все роли, а актёры уйдут в прошлое - он всё равно будет Росомахой. Даже искусственный интеллект скажет: "Не-не, он отлично справляется! Его точно не заменить!"

Джеймс МакЭвой и Хью Джекман вместе сыграли в фильмах "Люди-Икс: Первый класс", "Люди-Икс: Дни минувшего будущего" и "Люди-Икс: Апокалипсис".

21
14
Комментарии:  14
Giggity
12
JackReacher

Роль Росомахи требует гибкости и пластичности тела, у Хью с этим полный порядок - вы только посмотрите как он танцует например, но годы идут и он не молодеет, увы.

5
Egik81

Незаменимых людей не бывает. Рано или поздно создания превосходят своих создателей.

5
Fedaykin

Одно создание подрастает.

Truthful Zaman

Очень хорошо, но почему это указано как новость по Обливиону?

4
ZAUSA

Даже искусственный интеллект скажет: "Не-не, он отлично справляется! Его точно не заменить! А теперь выпей таблетки, дед!"

3
BigTrain
1
NIGHTWOLF-X

Тот момент когда в 2025 понимаешь на СКОЛЬКО хорош Хью Джекман по сравнению с Искуственным Интеллектом !!!!

1
котогурец

Подлизнул.

1
Yoshemitsu

Правда? А как там на сичет Хита Леджера? Его ИИ заменит без проблем? Марлон Брандо? Сигурни Бибер? Еще два десятка культовых актеров с культовыми ролями?

AlexFoRestor

Да что ты говоришь?

