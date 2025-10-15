Джеймс МакЭвой: "Есть лишь один актёр, которого не сможет заменить ИИ - это Хью Джекман в роли Росомахи"

Джеймс МакЭвой на прошедшем New York Comic Con прокомментировал увеличивающееся распространение искусственного интеллекта в кинематографе.
Актёр с юмором отметил, что существует всего один актёр, которого точно не сможет заменить ИИ - это Хью Джекман в роли Росомахи, настолько он хорош:
Когда ИИ захватит всё и будет играть все роли, а актёры уйдут в прошлое - он всё равно будет Росомахой. Даже искусственный интеллект скажет: "Не-не, он отлично справляется! Его точно не заменить!"
Джеймс МакЭвой и Хью Джекман вместе сыграли в фильмах "Люди-Икс: Первый класс", "Люди-Икс: Дни минувшего будущего" и "Люди-Икс: Апокалипсис".
Роль Росомахи требует гибкости и пластичности тела, у Хью с этим полный порядок - вы только посмотрите как он танцует например, но годы идут и он не молодеет, увы.
Незаменимых людей не бывает. Рано или поздно создания превосходят своих создателей.
Одно создание подрастает.
Даже искусственный интеллект скажет: "Не-не, он отлично справляется! Его точно не заменить! А теперь выпей таблетки, дед!"
Тот момент когда в 2025 понимаешь на СКОЛЬКО хорош Хью Джекман по сравнению с Искуственным Интеллектом !!!!
Подлизнул.
Правда? А как там на сичет Хита Леджера? Его ИИ заменит без проблем? Марлон Брандо? Сигурни Бибер? Еще два десятка культовых актеров с культовыми ролями?
Да что ты говоришь?