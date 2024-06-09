Энтузиаст воссоздал Имперский город из Oblivion, используя возможности Unreal Engine 5

Энтузиаст Лео Торрес продолжает впечатлять поклонников серии The Elder Scrolls своими масштабными проектами на движке Unreal Engine 5. В этот раз он представил детализированную и огромную версию Имперского города, столицы провинции Сиродил из игры The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Воссозданный Торресом город поражает своими размерами и количеством зданий, исчисляемых тысячами. По словам самого автора, это, пожалуй, самый грандиозный проект по вселенной Elder Scrolls, над которым ему приходилось работать. Главной целью было создать реалистичную концепцию того, как мог бы выглядеть город подобного масштаба в реальной жизни, без оглядки на игровой процесс и технические ограничения.

Сам автор признаёт, что с точки зрения игрового процесса настолько огромный город мог бы создать определённые проблемы. Разработчикам пришлось бы приложить колоссальные усилия, чтобы заполнить такое обширное пространство интересным контентом и не допустить появления «пустого» мира.

Действительно, перемещение по столь огромной территории в рамках игры могло бы оказаться утомительным для игроков. Однако в качестве визуального эксперимента и демонстрации возможностей Unreal Engine 5, работа Торреса впечатляет и даёт представление о том, насколько величественным и внушительным мог бы быть Имперский город в реальности.

Ранее Лео Торрес уже демонстрировал свои работы по воссозданию других локаций из игр серии The Elder Scrolls, таких как город Данстар, Чёрный Предел и Фолкрит из Skyrim.