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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 755 оценок

Еще два инсайдера подтвердили существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion

AceTheKing
Новости

Вчера инсайдер Ex1stasis сообщил о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует и до его релиза осталось уже не так много времени - его выход запланирован в начале 2025 года:

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 года

Сегодня к нему присоединились еще два инсайдера, которые ранее делились данными о проектах Microsoft - Klobrille и NateTheDrake. Они подтвердили существование ремейка, который разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Анонс может случиться уже на январском мероприятии Xbox Direct.

19
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kartman9

Так ремейк или ремастер, определитесь

1
Zhora Fridman

ДА

2
Константин335

В оригинал не играл, как то прошел мимо меня, так может в ремейк сыграю тогда если выйдет

1
Лев Макридичев

Продолжай плотно держать в курсе.

0
yariko ookami

В Мороуинд то надеюсь играл. ТЕС 3 еще круче Обливиона. Сам в первый раз прошел Мороуинд только в 2020 году (уже после ТЕС 4 и 5) и он оставил у меня довольно положительные впечатления. Да, конечно у него есть свои недостатки, местами не очень удобный интерфейс и поначалу непривычный после казуального Скайрима геймплэй, но в целом довольно достойная часть.

0
Sheffskiy

Я готовлю свои деньги

0
Jmann666

Куда большее удивление вызовет, если окажется - что он реально на Анриале. Неужто... открытый мир без кучи загрузок на каждой двери? да и вообще - беседка и анриал? неужто на аутсорс отдали?!
Столько вопросов.

0
Tsssss

Ну графоний я ожидаю не хуже такого )

-1
Юрий Пенкин

майки козлы, вот нет чтоб перед новым годом подарок сделать выпустить, на праздниках поиграть

-2
MunchkiN 616

через 1-ждва года сделают.

0