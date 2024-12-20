Еще два инсайдера подтвердили существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion

Вчера инсайдер Ex1stasis сообщил о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует и до его релиза осталось уже не так много времени - его выход запланирован в начале 2025 года:

Сегодня к нему присоединились еще два инсайдера, которые ранее делились данными о проектах Microsoft - Klobrille и NateTheDrake. Они подтвердили существование ремейка, который разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Анонс может случиться уже на январском мероприятии Xbox Direct.