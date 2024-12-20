Еще два инсайдера подтвердили существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion

Вчера инсайдер Ex1stasis сообщил о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует и до его релиза осталось уже не так много времени - его выход запланирован в начале 2025 года:
Сегодня к нему присоединились еще два инсайдера, которые ранее делились данными о проектах Microsoft - Klobrille и NateTheDrake. Они подтвердили существование ремейка, который разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
Анонс может случиться уже на январском мероприятии Xbox Direct.
Так ремейк или ремастер, определитесь
ДА
В оригинал не играл, как то прошел мимо меня, так может в ремейк сыграю тогда если выйдет
Продолжай плотно держать в курсе.
В Мороуинд то надеюсь играл. ТЕС 3 еще круче Обливиона. Сам в первый раз прошел Мороуинд только в 2020 году (уже после ТЕС 4 и 5) и он оставил у меня довольно положительные впечатления. Да, конечно у него есть свои недостатки, местами не очень удобный интерфейс и поначалу непривычный после казуального Скайрима геймплэй, но в целом довольно достойная часть.
Я готовлю свои деньги
Куда большее удивление вызовет, если окажется - что он реально на Анриале. Неужто... открытый мир без кучи загрузок на каждой двери? да и вообще - беседка и анриал? неужто на аутсорс отдали?!
Столько вопросов.
Ну графоний я ожидаю не хуже такого )
майки козлы, вот нет чтоб перед новым годом подарок сделать выпустить, на праздниках поиграть
через 1-ждва года сделают.