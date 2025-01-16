Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, как оригинал

The Elder Scrolls IV: Oblivion - особенная игра в сердцах многих любителей ролевых игр, поэтому новость о готовящемся ремейке была встречена с распростертыми объятиями. Слухи об этом ходили уже давно, но новое сообщение от инсайдера NateTheHate, который утверждает, что игра выйдет в июне этого года, заставляет людей радоваться.

Однако, многие игроки также опасаются, что блестящий ремейк может лишить оригинальную игру волшебства. Например, пользователь Majuular опубликовал полувирусный твит, в котором утверждал, что половина удовольствия от Oblivion заключается в том, чтобы испытать бесчисленное множество причудливых способов, которыми она может сломаться, и что ремейк может лишить "душу Oblivion".

Даже если идея отполированной версии Oblivion кажется вам прекрасной, нельзя отрицать, что наследие игры - это непреднамеренная комедия, которую она дарит людям на протяжении многих лет благодаря тому, что в ней до сих пор много ошибок и недоработок. Время от времени вы увидите, как люди делятся своими любимыми роликами с игрой во всей ее сломанной красе, будь то персонажи, убивающие сами себя, или роботизированные и уморительные диалоги между NPC.

В результате появились люди, которые надеются, что Bethesda сохранит абсурдность Oblivion, например некоторые надеются, что причудливый тон в диалогах каждого персонажа останется. Есть даже люди, призывающие Bethesda сохранить все культовые ошибки озвучки.

Конечно, прежде чем говорить о том, чего мы хотим и что должно быть в ремейке Oblivion, нам нужно узнать, существует ли он на самом деле. Несмотря на все слухи, у нас до сих пор нет подтверждения от Bethesda или Xbox, что эта вещь реальна, хотя человек, который начал все эти слухи - NateTheHate - точно предсказал дату выхода Nintendo Switch 2.