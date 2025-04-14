Фейковый инсайдер Detective Seeds удалился из сети после провала прогноза о релизе ремейка The Elder Scrolls 4

В текущем месяце в интернете активно обсуждалась новость о возможном релизе переиздания The Elder Scrolls 4: Oblivion 3 апреля. Изначально, псевдо-инсайдер Detective Seeds утверждал, что Microsoft намеренно спланировала одновременный выпуск нескольких игр своих студий, однако позже принес извинения за неточный прогноз и назвал новую дату. В настоящий момент следы этого распространителя ложной информации исчезли.

После своих неудачных заявлений, получивших широкую огласку в прессе, Detective Seeds удалил свои профили в социальных сетях. Означает ли это конец истории? Маловероятно. Ранее этот фейковый инсайдер говорил, что анонс ремейка "Обливиона" стоит ожидать в период с 21 по 27 апреля. Словам Seeds нашлось косвенное подтверждение у другого инсайдера.

Nate the Hate, известный своими правдивыми утечками информации, выразил уверенность в том, что ремейк The Elder Scrolls 4 будет представлен во второй половине апреля. Кроме того, известный журналист Джефф Грабб на этой неделе намекнул на скорый выход игры в ближайшие недели.

Предполагается, что ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion будет выпущен сразу после анонса, без предварительной рекламной кампании. Информация о разработке на Unreal Engine 5 и обновлении ключевых механик появилась в портфолио разработчика студии Virtuos.